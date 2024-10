Šéf Hamásu nařídil návrat k sebevražedným útokům, píše WSJ

před 24 m minutami | Zdroj: ČTK , The Wall Street Journal

Šéf teroristické organizace Hamás Jahjá Sinvár krátce poté, co se v srpnu ujal funkce, nařídil obnovit sebevražedné atentáty proti Izraeli, píše americký deník The Wall Street Journal s odkazem na zdroje z tajných služeb arabských zemí. Rozkaz ale údajně vyvolal rozpaky mezi některými vysokými představiteli organizace, která přestala sebevražedné útoky ve větší míře využívat na začátku století.

Sinvár převzal vedení Hamásu v srpnu poté, co při úderu, který je připisován Izraeli, zemřel tehdejší šéf hnutí Ismáíl Haníja. Sinvár patří mezi představitele radikálnějšího křídla Hamásu a jako lídr skupiny v Pásmu Gazy nesl hlavní zodpovědnost za organizaci útoků na Izrael ze sedmého října loňského roku. Ačkoliv se schovává v Pásmu Gazy, kde ho chce izraelská armáda zabít, s ostatními představiteli organizace je podle tisku stále schopen komunikace.

Hamás se Sinvárem v čele bude zřejmě radikálnější

„Pod vedením Sinvára bude Hamás mnohem více fundamentalistickou organizací,“ sdělil Matthew Levitt z think-thanku Washingtonský institut, který o skupině napsal knihu. Nový lídr Hamásu se v posledních letech se svým předchůdcem dostával stále častěji do sporů. To se projevilo třeba v červenci roku 2023, kdy Egypt zorganizoval setkání za cílem sjednotit Hamás s konkurenčními palestinskými frakcemi. Sinvár se ale údajně odmítl zúčastnit z důvodu obav, že by politické vedení organizace v čele s Haníjou mohlo využít jeho nepřítomnosti v Pásmu Gazy a odvolat ho.

Neshody se měly projevit i po útoku na Izrael z loňského října. Představitelé politického vedení Hamásu sice útok veřejně podpořili, avšak v soukromí prý považovali Sinvárovy kroky za příliš megalomanské a unáhlené. Rozdílné postoje měli zaujmout oba významní představitelé teroristické skupiny i po pozemní invazi židovského státu do Pásma Gazy. Zatímco Haníja měl být podle deníku otevřený možnosti dohody o demilitarizaci a příměří, Sinvár něco takového jednoznačně odmítal.

Po tom, co se Sinvár dostal do čela Hamásu, začal plánovat další kroky. Podle The Wall Street Journal spočívá jeho plán v úsilí o přežití izraelského vojenského náporu v Gaze a ve snaze opustit úkryt, aby se mohl naplno ujmout velení a pokračovat ve snahách o zničení Izraele. Po uplynutí čtyřicetidenního období smutku, které následovalo po smrti Haníji, rozeslal Sinvár dopisy Hizballáhu, jemenským hútíům i dalším skupinám, které Hamás podporují. V jednom z dopisů měl podle tisku konstatovat, že organizace je připravena na dlouhou opotřebovací válku.