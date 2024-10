Nejméně jedna žena nepřežila útok na jihu Izraele

„Několik osob bylo zraněno při střelném útoku na hlavním autobusovém nádraží v Beer Ševě. Terorista byl neutralizován, na místě zasahují policisté," uvedla policie v prohlášení.

Server The Times of Israel (ToI) napsal, že střelec vtrhl do restaurace McDonald’s na centrálním autobusovém nádraží a zahájil palbu na osoby uvnitř. Policie prošetřuje, zda útočník jen střílel, nebo také bodal.