Několikamilionové turecké město trápí historické sucho

před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Turecké město Bursa čelí historickému suchu
Zdroj: ČT24

Čtvrté nejlidnatější město Turecka a významné průmyslové a zemědělské centrum Bursa čelí bezprecedentnímu nedostatku vody. Obě hlavní nádrže téměř vyschly. Podle úřadů i odborníků hrozí, že v jedné z nejúrodnějších oblastí 86milionové země skončí zemědělství.

Čtyři miliony obyvatel Bursy ležící v oblasti sužované historickým suchem mají vodu na příděl. Každý třetí den z vodovodu po dobu dvanácti hodin neteče nic. Obě přehrady nad městem vyschly.

Jedna z nich je letos před zimou vlivem dlouhotrvajícího sucha naplněná jen z jednoho procenta celé své kapacity. „A vypadá to, že se bohužel přehrada v blízké době nenaplní,“ obává se zakladatel Bursa Water Collective Caner Gökbayrak, který podotýká, že pokud se situace přes zimu nezlepší, městu bude voda chybět i celé příští léto.

Sýrie čelí nejhoršímu suchu za posledních téměř čtyřicet let
Sucho v Sýrii (snímek z května 2025)

Situaci komplikuje i chybějící sníh

Od srpna v oblasti skoro nepršelo. A dva roky po sobě chyběl i sníh, který by doplnil druhou přehradu. Ta je odhalená až na dno. Suchá jsou i říční koryta. To je i případ řeky, jejíž název zní v českém překladu Divoká. Kdysi bývala prudkým tokem.

Jedním z posledních zdrojů je vodní kanál. „Průmyslové závody, zejména barvírny a textilky, do toho vodního kanálu vypouštějí špinavou vodu a zemědělci s ní teď zavlažují své sady s hruškami, jablky, kdoulemi a fíky,“ popisuje aktivista, hydrolog a obyvatel města Hüseyin Gün.

Některé plodiny letos testy hygieniků odhalily jako závadné. Pěstitelé ovoce mají na výběr – buď zalévat znečištěnou vodou, nebo nechat úrodu uschnout. „Kořeny stromů nemají vláhu, spodní voda došla. Letos jsme vrtali do hloubky 208 metrů, a voda nikde,“ přibližuje majitel jedné z tamních firem Altan Konuk.

Írán omezí dodávky vody v Teheránu. Zvažuje i evakuaci města
Teherán

Sucho způsobilo špatné nakládání s vodou i změna klimatu

Příčin kritické situace je více – vedle špatného nakládání s vodou, podfinancované infrastruktury, přelidnění a překotné průmyslové výstavby má dopady i změna klimatu. Turecko letos čelí extrémním výkyvům počasí.

„Letos v únoru a dubnu jsme také zažili rekordní mrazy, které zničily asi sedmdesát procent všech plodin v Turecku,“ připomíná klimatolog a člen fakulty katedry fyziky Univerzity Bogazici Levent Kurnaz.

Na polích v oblasti úspěšně hospodařily čtyři generace rodiny Altana Konuka. Ta aktuální je první, která zvažuje, že farmu uzavře.

Golanské výšiny sužuje sucho, obyvatelé závisí na místních zdrojích
Golanské výšiny

