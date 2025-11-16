Několikamilionové turecké město trápí historické sucho

Čtvrté nejlidnatější město Turecka a významné průmyslové a zemědělské centrum Bursa čelí bezprecedentnímu nedostatku vody. Obě hlavní nádrže téměř vyschly. Podle úřadů i odborníků hrozí, že v jedné z nejúrodnějších oblastí 86milionové země skončí zemědělství.
Čtyři miliony obyvatel Bursy ležící v oblasti sužované historickým suchem mají vodu na příděl. Každý třetí den z vodovodu po dobu dvanácti hodin neteče nic. Obě přehrady nad městem vyschly.
Jedna z nich je letos před zimou vlivem dlouhotrvajícího sucha naplněná jen z jednoho procenta celé své kapacity. „A vypadá to, že se bohužel přehrada v blízké době nenaplní,“ obává se zakladatel Bursa Water Collective Caner Gökbayrak, který podotýká, že pokud se situace přes zimu nezlepší, městu bude voda chybět i celé příští léto.
Situaci komplikuje i chybějící sníh
Od srpna v oblasti skoro nepršelo. A dva roky po sobě chyběl i sníh, který by doplnil druhou přehradu. Ta je odhalená až na dno. Suchá jsou i říční koryta. To je i případ řeky, jejíž název zní v českém překladu Divoká. Kdysi bývala prudkým tokem.
Jedním z posledních zdrojů je vodní kanál. „Průmyslové závody, zejména barvírny a textilky, do toho vodního kanálu vypouštějí špinavou vodu a zemědělci s ní teď zavlažují své sady s hruškami, jablky, kdoulemi a fíky,“ popisuje aktivista, hydrolog a obyvatel města Hüseyin Gün.
Některé plodiny letos testy hygieniků odhalily jako závadné. Pěstitelé ovoce mají na výběr – buď zalévat znečištěnou vodou, nebo nechat úrodu uschnout. „Kořeny stromů nemají vláhu, spodní voda došla. Letos jsme vrtali do hloubky 208 metrů, a voda nikde,“ přibližuje majitel jedné z tamních firem Altan Konuk.
Sucho způsobilo špatné nakládání s vodou i změna klimatu
Příčin kritické situace je více – vedle špatného nakládání s vodou, podfinancované infrastruktury, přelidnění a překotné průmyslové výstavby má dopady i změna klimatu. Turecko letos čelí extrémním výkyvům počasí.
„Letos v únoru a dubnu jsme také zažili rekordní mrazy, které zničily asi sedmdesát procent všech plodin v Turecku,“ připomíná klimatolog a člen fakulty katedry fyziky Univerzity Bogazici Levent Kurnaz.
Na polích v oblasti úspěšně hospodařily čtyři generace rodiny Altana Konuka. Ta aktuální je první, která zvažuje, že farmu uzavře.