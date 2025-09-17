Sýrie čelí nejhoršímu suchu za posledních téměř čtyřicet let

Sýrie čelí nejhoršímu suchu za posledních 36 let, což ohrožuje úrodu v zemi, v níž již nyní žije téměř devadesát procent lidí v chudobě, píše server BBC. Organizace OSN pro výživu a zemědělství varuje, že potravinová nejistota v Sýrii může do konce roku, respektive do poloviny toho příštího, dosáhnout bezprecedentní úrovně.
„Tento rok byl kvůli suchu katastrofální,“ sdělil BBC šestačtyřicetiletý farmář Maher Haddad. „Nevydělali jsme zpět to, co jsme do zemědělství investovali, přišli jsme o peníze. Nemohu financovat příští rok a nemohu pokrýt náklady na jídlo a pití,“ dodal.
Podle BBC čelí Sýrie nejhoršímu suchu za 36 let – úroda pšenice se snížila o čtyřicet procent, což může zemi, ve které již téměř devadesát procent lidí žije v chudobě, přivést k ještě rozsáhlejší potravinové krizi.
Nedostatek jídla
Zpráva Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, že Sýrie bude letos čelit nedostatku pšenice ve výši 2,73 milionu tun, což odpovídá ročním potravinovým potřebám 16,25 milionu lidí, píše BBC.
„Potravinová nejistota by mohla do konce roku 2025 až do poloviny roku 2026 dosáhnout bezprecedentní úrovně,“ uvedl pracovník FAO pro Sýrii Piro Tomaso Perri a dodal, že více než 14 milionů Syřanů (šest z deseti lidí) již nyní bojuje o to, aby měli dostatek jídla. Asi devět milionů z nich čelí akutnímu hladu, 1,3 milionu poté v závažných podmínkách. Pěti a půl milionu lidí navíc hrozí, že se bez urgentního zásahu dostanou do krizové situace.
Zpráva OSN dále ukázala, že srážky v zemi klesly o téměř sedmdesát procent, v důsledku čehož bylo zničeno pětasedmdesát procent syrské zemědělské půdy závislé na dešti. „Pro městské domácnosti to znamená rostoucí ceny chleba. Pro venkovské rodiny to znamená zhroucení jejich živobytí,“ poznamenal pro BBC Perri.
Zemědělské rodiny již prodávají hospodářská zvířata, aby doplnily ušlé příjmy z pšenice, omezují počet denních jídel a dochází k nárůstu podvýživy u dětí a těhotných žen, píše BBC.
Zkouška pro Šaráův režim
Krize je výzvou pro prozatímního prezidenta Ahmada Šaráa, jehož administrativa se snaží obnovit Sýrii po čtrnácti letech konfliktu a svržení bývalého vůdce Bašára Asada v prosinci 2024.
Mezinárodní agentury, jako je Světový potravinový program OSN (WFP), se snaží společně s vládou poskytnout dotace na chléb ohroženým potravinovou nejistotou.
Pracovníci humanitární pomoci však varují, že dotace jsou pouze dočasným řešením a že dlouhodobá stabilita Sýrie závisí na tom, zda zemědělci budou moci zůstat na své půdě a udržet produkci.