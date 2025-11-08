Írán omezí dodávky vody v Teheránu. Zvažuje i evakuaci města

Íránská vláda plánuje pravidelně omezovat dodávky vody v Teheránu kvůli vysychání vodních nádrží. Informoval o tom ministr energetiky Abbás Alí Abádí. Země čelí největším vlnám sucha za několik desetiletí. Místní média již informovala o nočních výpadcích. Podle prezidenta Masúda Pezeškjána bude nutné obyvatele metropole evakuovat, pokud do konce roku nezaprší.
Podle íránské agentury ISNA v patnácti z 31 provincií nespadla od října ani kapka vody. Úroveň srážek ve více než desetimilionové metropoli je pak nejnižší za sto let, vláda proto plánuje přerušit dodávky vody. „Tím se zabrání plýtvání, i když to může způsobit nepříjemnosti,“ oznámil v televizi Abádí.
Íránský prezident Pezeškján ve čtvrtek řekl, že obyvatelé hlavního města možná budou muset být kvůli nedostatku vody evakuováni, pokud do konce roku nezaprší. Neupřesnil ale, jak by se taková operace uskutečnila, podotkla agentura AFP.
Jedna z pěti nádrží, které zásobují metropoli, se nazývá Amír Kabír. V současnosti se v ní nachází čtrnáct milionů metrů krychlových vody, což představuje pouze osm procent její kapacity, řekl agentuře IRNA šéf teheránské vodárenské společnosti Bihzád Parsa.
Před rokem v ní přitom bylo podle něj okolo 86 milionů metrů krychlových vody. Dramatický úbytek způsobil stoprocentní pokles srážek v hlavním městě a jeho okolí, uvedl Parsa. Podle něj hrozí, že tato nádrž může Teheránu dodávat vodu už jen dva týdny. Kolik vody je v dalších čtyřech nádržích, agentura neuvedla.
Obyvatelé Teheránu za den spotřebují asi tři miliony metrů kubických vody. Úřady v posledních dnech už kvůli úsporám přerušily dodávky této tekutiny v několika částech města a v červenci a srpnu tam dokonce vyhlásily dva svátky, aby se šetřilo vodou a energií.
Další ohrožená metropole
Teherán není jediným městem v regionu, které se aktuálně potýká s dlouhodobým a kritickým nedostatkem vody. Podle stanice CNN se ve stejné, a zřejmě i horší, situaci ocitl i afghánský Kábul.
Podle odborníků je tato metropole na prahu katastrofy, kdy vyschla už téměř polovina vrtaných studen ve městě. „Je to nouzová situace, která není jen otázkou vody. Je to zdravotní i ekonomická krize a humanitární nouze zároveň,“ varovala ředitelka programů Mercy Corps pro Afghánistán Marianna von Zahnová.
Kábul se téměř výhradně spoléhá na podzemní vodu, jejíž hladina je závislá na sněhu a tání ledovců v pohoří Hindúkuš. Léta špatného hospodaření a nadměrné užití však podle nedávné zprávy Mercy Corps způsobily, že hladina (podzemní vody) za poslední desetiletí klesla až o třicet metrů.
