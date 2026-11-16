Několik států žádá Izrael, aby neomezoval pomoc pro Pásmo Gazy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Spojené království, Itálie, Austrálie a Kanada zveřejnily vyzývají Izrael, aby neomezoval proudění humanitární pomoci do Pásma Gazy. V prohlášení to uvedli ministři zahraničí jednotlivých zemí. Podobné prohlášení vydala v sobotu i unijní diplomacie. Státy poukazují na špatnou humanitární situaci na palestinském území, která se zhoršuje s příchodem zimy i kvůli nedávným záplavám.

Podle čtveřice států se u hranic s Pásmem Gazy hromadí stany a další humanitární pomoc, kterou ale nelze dopravit na palestinské území. „Tuto situaci je možné změnit – a je stále čas jednat, než nastoupí zima v plné síle,“ uvádějí šéfové čtyř diplomacií.

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„Vyzýváme dnes (v neděli, pozn. red.) izraelskou vládu, aby zastavila zdržování a umožnila okamžitý a rychlý humanitární vstup do Pásma Gazy bez překážek,“ stojí v prohlášení.

Humanitární situace je v Pásmu Gazy velmi špatná od začátku izraelského tažení v říjnu 2023, které začalo v reakci na teroristický útok Hamásu. Dodávky humanitární pomoci jsou omezené i po zavedení příměří loni v říjnu, navzdory kterému pokračují vojenské údery. Z porušování příměří se navzájem obviňují Izrael i Hamás.

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