Příchod zimy zhoršuje situaci v Gaze. Obnova zničeného území zůstává omezená


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Pásmo Gazy vstupuje do další zimy s rozsáhlými válečnými škodami a nedostatkem humanitární pomoci. První silné deště zaplavily provizorní stanové tábory, zatímco rozsáhlejší rekonstrukce zničeného území zůstává omezená. Izrael nadále brání dovozu některých materiálů, které by podle něj mohlo zneužít teroristické hnutí Hamás. Z komplikování humanitární pomoci je ale obviňováno i samotné hnutí, které si v části Gazy udržuje moc.

Více než rok od uzavření příměří zůstává Pásmo Gazy rozdělené mezi pobřežní oblast ovládanou Hamásem a území obsazené izraelskou armádou. Izrael podmiňuje rozsáhlejší rekonstrukci válkou zničené oblasti odzbrojením islamistického hnutí, zatímco statisíce vysídlených Palestinců nadále žijí v provizorních přístřešcích.

Situaci zhoršuje příchod zimy. První zimní bouře ve východním Středomoří přinesla vydatné deště, které zaplavily stanové tábory v Gaze. „Prší první den a už nás to vytopilo. Co se bude dít, pokud bude pršet dál? Po prvním dnu už to nezvládáme,“ popsala obyvatelka Gazy Ulfat el-Magdúbová.

Podzimní deště představují nebezpečí také kvůli rozsáhlým válečným škodám. Poškozené budovy se hroutí a v oblasti Dajr al-Balahu zasypala podmáčená písečná duna matku se třemi dětmi. Záchrana přišla příliš pozdě.

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Na zhoršující se humanitární situaci upozorňuje také Charita ČR. Podle její manažerky zahraniční komunikace Zuzany Hanikové se obyvatelé Gazy dlouhodobě potýkají s nedostatkem čisté vody a potravin, nefungující kanalizací a množstvím sutin.

Situaci nyní dále komplikují vydatné deště, které způsobily záplavy. Ty zasáhly také některé kliniky Charity Jeruzalém. Podle Hanikové však naštěstí nezpůsobily žádné závažné škody. S blížící se zimou se přesto už tak špatné podmínky v oblasti nadále zhoršují.

Charita ČR má v současnosti v Pásmu Gazy jednu pracovnici, která se věnuje především psychosociální pomoci místním obyvatelům.

Izrael omezuje dovoz materiálů potřebných k rekonstrukci

Židovské úřady tvrdí, že se snaží dopady zimního období na palestinské civilisty zmírnit. „Ačkoliv Hamás odmítá naplnit své závazky, Izrael odsouhlasil dodatečné humanitární zásoby pro Gazu,“ uvedl v úterý úřad izraelského premiéra.

Podle izraelského úřadu COGAT bylo do Gazy dosud dopraveno 93 tisíc stanů a 8600 kamionů se zimními zásobami a dalším nezbytným vybavením.

Humanitární organizace však upozorňují, že dovoz stavebních materiálů, strojů a technologií zůstává výrazně omezený. Týká se to také vybavení potřebného k obnově vodovodní a kanalizační infrastruktury.

„Projekt je hotový, financování zajištěno, strojové vybavení je připraveno. Spolupracovali jsme s jejich inženýry. Ale pak izraelské úřady projekt zamítly,“ sdělil mluvčí Dětského fondu OSN (UNICEF) James Elder.

Izrael omezení zdůvodňuje bezpečnostními obavami. Hamás totiž v minulosti využíval i materiály určené pro civilní infrastrukturu, například potrubí, k výrobě zbraní.

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Omezení dovozu materiálů komplikují také zdravotní péči. Dopadají například i na šestiletou Palestinku Masu, která při červencovém výbuchu plynové bomby utrpěla vážné popáleniny obličeje. Zdravotníci ji léčí pomocí speciální masky vyrobené na 3D tiskárně. Dívka však roste a časem bude potřebovat novou. Materiál na její výrobu ale dochází.

„Poslední jsme vydali 14. října. Od té doby jsme bohužel museli zastavit léčbu s pomocí 3D masek. Došel nám zdravotnický materiál včetně plastových fólií a plastových nití pro 3D tiskárnu,“ vysvětlil technik organizace Lékaři bez hranic Muhammad Katráví.

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Z komplikování humanitární pomoci je obviňován i Hamás

Podle palestinských opozičních zdrojů komplikuje humanitární projekty také samotný Hamás, který se snaží udržet kontrolu nad obyvatelstvem Gazy.

Palestinsko-americký publicista Ahmed Fuád al-Chatíb tvrdí, že hnutí zastrašuje pracovníky odpovědné za veřejné stavby a humanitární pomoc, aby bez jeho souhlasu neuskutečňovali žádné projekty. Těm, kteří by se jeho požadavkům vzepřeli, podle něj hrozí fyzické násilí a další tresty.

Al-Chatíb rovněž obviňuje Hamás z odklánění humanitární pomoci a zneužívání peněz určených na výstavbu přístřešků a obnovu místních komunit.

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Spojené státy chtějí zesílit diplomatické úsilí

Situaci v Pásmu Gazy nadále komplikují také izraelské vojenské operace. Při středečním izraelském náletu na Násirovu nemocnici v Chán Júnisu podle místních zdrojů zemřelo šest lidí a dalších 27 utrpělo zranění.

Zatímco palestinské zdroje uvádějí, že mezi oběťmi byli lékaři a pacienti, izraelská armáda tvrdí, že při útoku zabila místního velitele Hamásu Muhammada Abú Ismaíla a jeho muže. Nemocnice byla poškozena již během předchozích izraelských útoků.

Do snah o řešení situace v Gaze chtějí výrazněji vstoupit Spojené státy, které plánují zesílit diplomatickou aktivitu. Dosavadní podpora Izraele přitom čelí rostoucí kritice nejen mezi demokraty, ale také v části republikánského elektorátu.

Demokraté, kteří zvítězili v nedávných kongresových volbách, dávají najevo, že jsou připraveni vyvíjet větší tlak na izraelskou vládu. „Současný stav je nepřijatelný a potřebujeme dramatickou změnu,“ prohlásil ve čtvrtek lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries. Podle agentury Reuters zároveň zopakoval podporu dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

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