Nejvíce mandátů získala ve francouzských volbách Nová lidová fronta, Národní sdružení až třetí

Nová lidová fronta získala v prvním kole 32 mandátů, v tom druhém pak dalších 146. Ze tří největších bloků má tak zatím nejvíce poslanců. Předchozí levicová aliance Nupes, která kandidovala v roce 2022, získala 151 mandátů. Dalších nejméně 16 levicových poslanců bylo zvoleno mimo alianci. K ní se zřejmě přidá i několik dalších poslanců, kteří kandidovali mimo dohody mezi hlavními silami bloku.

Je velmi pravděpodobné, že strany zapojené do Nové lidové fronty vytvoří více klubů v Národním shromáždění. Alianci tvoří socialisté, komunisté, Zelení a populistická strana Nepodrobená Francie (LFI). Podle deníku Le Monde by do klubu LFI mohlo vstoupit 77 zákonodárců, klub socialistů by mohl mít 59 členů, zelená frakce pak osmadvacet. Dalších devět poslanců bylo zvoleno za komunistickou stranu a několik mandátů připadlo na představitele dalších organizací či nezávislých.

Oslabení prezidentského tábora

Nejvíce mandátů podle propočtů ministerstva vnitra získala v druhém kole vládní aliance Společně díky zvolení 148 poslanců. Další dva zákonodárce této aliance hlasující zvolili už v prvním kole na konci června. Pro prezidentský tábor se každopádně jedná o výrazné oslabení. V roce 2022 za něj zasedlo v dolní komoře parlamentu 250 zákonodárců. Mimo alianci Společně získalo mandát dalších nejméně dvanáct provládních poslanců.

Národní sdružení výrazně zaostalo za svým cílem získat parlamentní většinu. V druhém kolem uspělo v 88 obvodech, své kandidáty přitom mělo ve více než 400 obvodech. Dalších sedmatřicet poslanců však získalo v první kole. I tak se pro stranu Marine Le Penové jedná o posílení, jelikož v roce 2022 tato krajně pravicová strana získala celkem 89 mandátů. Dalších 18 křesel by mělo připadnout spojencům RN. Jelikož ostatní bloky tvoří více stran, tak by RN mohlo mít v Národním shromáždění největší klub.