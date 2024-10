Napjatá situace v ostřelovaném Libanonu budí obavy z občanské války

Šíité jsou Libanonci stejně jako křesťané

André Fajád provozuje restauraci na východě metropole v tradičně křesťanské čtvrti. Říká, že přestože se šíitskou menšinou se na správě země v mnohém neshoduje, válku proti nim pokládá za útok na celý Libanon. „Je těžké to snést, oni jsou přeci také Libanonci. Jsou naší součástí, stejně jako my jejich. Nerozumím tomu, proč to tak musí být, není to normální,“ stýská si postarší muž.

V roce 1943, když Libanon vzniknul, byl převážně křesťanskou zemí. Po více než osmdesáti letech existence a absorbování několika uprchlických vln palestinských a syrských muslimů se ale poměry změnily.