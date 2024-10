Izraelský úder v Bejrútu zabil nejméně dvaadvacet lidí, tvrdí libanonské úřady

Server The Times of Israel napsal, že cílem úderů byl právě Safá, šéf „styčné a koordinační jednotky“ Hizballáhu. Podle agentury AFP byly slyšet tři výbuchy. Útoky mířily do obytné čtvrti Rás Naba a sousední čtvrti Nuvajrí. Podle agentur byly tyto části libanonské metropole cílem izraelských úderů poprvé.

Na konci září izraelský úder v jedné ze čtvrtí centrálního Bejrútu zabil několik členů skupiny Lidová fronta pro osvobození Palestiny.