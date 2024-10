Před bombami v Libanonu utíkají i Češi

Bejrútské letiště leží v těsné blízkosti šíitského předměstí Dahíja, které kontroluje teroristická skupina Hizballáh a které je už týdny cílem izraelských náletů. Právě toto letiště přitom představuje nervový bod Libanonu a jednu z posledních možností pro bezpečnou cestu ze země.

Na palubní lístky se čekají fronty i přes to, že cesta do Evropy stojí i přes padesát tisíc korun. Několik týdnů má sbaleno i Eva el-Hakimová, která si s manželem budovala čtyřicet let domov na severním předměstí Bejrútu.

Strach z útoku

Nyní ale bombardování pociťují i v této oblasti. „Každý den tady sedím, koukám, kde to spadne, co se děje. Máme strach, aby se něco nepřiblížilo na tuhle stranu,“ popisuje své pocity Češka.

Cestu do rodné země vyhlíží s obavou i nadějí. Doufá, že jí jako tisícům jiných let nezruší a že se bude mít po uklidnění situace ještě kam vrátit. „Je to malý stát a mám strach, aby nebyl větší konflikt,“ poznamenala el-Hakimová.