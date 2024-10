Izrael vyslal na jih Libanonu další tisíce vojáků

Izrael při pondělním náletu v Libanonu zabil šéfa logistického velitelství teroristického hnutí Hizballáh Suhaíla Husajna Husajního. Informoval o tom server The Times of Israel s odvoláním na armádu židovského státu, podle níž byl Husajní také členem nejvyššího vojenského velení militantní skupiny. Armáda také oznámila, že nasadila do pozemní operace na jihozápadě Libanonu vojáky z nové divize, celkem tak v oblasti působí už čtyři velké jednotky.