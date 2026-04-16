Nad myšlenkou vlastní armády EU zaznívají v Litvě pochybnosti


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Na začátku letošního roku přišel evropský komisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius s myšlenkou „silné, stálé evropské vojenské síly o 100 tisících vojácích“. Podle něj by taková síla mohla lépe chránit evropský kontinent.

„Jak nahradíme stálou přítomnost 100 tisíc amerických vojáků, kteří tvoří páteř evropské obrany?“ zeptal se Kubilius ve svém projevu ve Švédsku.

Kubiliusův návrh přišel v době rostoucích obav mezi spojenci v NATO ohledně spolehlivosti Washingtonu, a to po výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že chce získat kontrolu nad Grónskem. Šéf Bílého domu od té doby opakovaně zpochybňuje budoucnost NATO a kritizuje některé evropské partnery.

Litevští představitelé byli historicky skeptičtí k alternativním vojenským strukturám mimo NATO, především proto, že Vilnius považoval USA za hlavního garanta své bezpečnosti.

Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO
Generální tajemník NATO Mark Rutte (vlevo) a prezident USA Donald Trump

Současný předseda výboru litevského parlamentu pro národní bezpečnost a obranu Rimantas Sinkevičius však zvolil poněkud odlišný tón. „Zdá se mi, že stojí za to o té myšlence uvažovat,“ uvedl s tím, že Aliance je v zásadě smlouva a neexistuje nic jako jednotná „armáda NATO“.

Podle něj by bylo možné takovou myšlenku realizovat spíše v dlouhodobém horizontu. Evropská unie má podle Sinkevičiuse v současnosti relativně malé ozbrojené síly, které by „jen obtížně zvládly konflikt většího rozsahu“.

„Síla o 100 tisících vojácích by byla významná. Na druhou stranu by ale vznikla řada byrokratických problémů – struktura velení, náklady na provoz, počet vojáků a podobně,“ uvedl.

V Estonsku a Lotyšsku se zřítily ukrajinské drony, uvedly úřady. Zabloudily kvůli rušení
Elektrárna Auvere v Estonsku, která zaznamenala náraz dronu

Dodal, že vytvoření společné armády EU by naráželo na zásadní byrokratické překážky i právní a praktická omezení. „Míra byrokracie v Evropské unii při rozhodování, princip jednomyslnosti a podobně – to vše vyžaduje rozsáhlou přípravu. Nejsem si jistý, jak realistické to je,“ řekl.

Podle něj by jakákoli debata o evropské armádě vyžadovala i širší přehodnocení budoucnosti Evropské unie: „Zůstane Evropská unie taková, jaká je, tedy společenství států, které jsou propojené, ale zachovávají si určitou míru autonomie?“

Bývalý litevský ministr obrany Laurynas Kasčiunas upozornil na další otázky, mimo jiné odkud by se vzalo navrhovaných sto tisíc vojáků. „Tito vojáci už jsou přiděleni evropskými zeměmi NATO do obranných plánů. Znamená to, že bychom je z těchto plánů stáhli? Nebo by šlo o nové síly? Bohužel vytváření nových sil v Evropě není jednoduché – z různých důvodů, jako je zrušená branná povinnost v některých zemích, zanedbané zálohy a další strukturální problémy,“ sdělil.

Riziko duplikace NATO?

Kasčiunas, nyní místopředseda parlamentního výboru, řekl, že podporuje posílení vojenské síly Evropy, ale pouze v rámci NATO.

„Podporuji posilování evropského pilíře a vojenských schopností Evropy v rámci NATO. Klíčovou podmínkou ale je, aby to bylo v rámci Severoatlantické aliance. Musíme rozvíjet klíčové zbraňové systémy a posilovat schopnosti, v nichž jsme nyní závislí na Spojených státech, a tuto závislost snižovat. To zahrnuje zpravodajství, schopnosti dlouhého dosahu i obranu proti balistickým střelám. Tyto oblasti bychom měli posilovat, stejně jako další konvenční schopnosti, ale neměli bychom vytvářet alternativní struktury, které by NATO zdvojovaly,“ popsal.

Bývalý ministr obrany upozornil na obranné plány NATO, které určují, jaké síly mají jednotlivé členské státy poskytnout. „Pokud mají státy kapacity nad rámec toho, co je potřeba pro plány NATO, a mohou je využít k vytvoření samostatné síly EU, pak je to v pořádku. Proč ne? Je ale velmi pravděpodobné, že by bylo nutné některé síly z plánů NATO vyjmout a začlenit je do evropského rámce. A právě tam vzniká problém zdvojování,“ doplnil.

USA nechaly přivřít „oko NATO na obloze“ pro Blízký východ
Následky útoku na přístav v Bahrajnu (2. března 2026)

Společné nákupy už probíhají

Jednou z oblastí, kde evropské státy už spolupracují, jsou obranné zakázky. Sinkevičius upozornil na program SAFE, který vyčleňuje 150 miliard eur (přibližně 3,75 bilionu korun) na vojenské nákupy.

„Členské státy mohou žádat o tyto zvýhodněné půjčky, které se nezapočítávají do státního dluhu. Netýká se to ale celého NATO – jde hlavně o země EU. Program SAFE také počítá se spoluprací při nákupu vojenské techniky, což umožňuje pořizovat větší objemy za nižší cenu,“ uvedl Sinkevičius.

Kasčiunas souhlasil, že společné nákupy jsou směr, který by se měl dále rozvíjet. „Společný obranný trh je důležitý. Neměli bychom se omezovat národními hranicemi, ale sdružovat zdroje regionálně a pořizovat techniku společně. Důležité je, abychom měli podobná bojová vozidla pěchoty, podobné systémy protivzdušné obrany a podobně. V tomto směru existuje velký prostor pro rozvoj evropské obrany,“ sdělil.

V úterý informoval americký deník The Wall Street Journal, že evropské země připravují krizový plán, jak využít stávající vojenské struktury NATO v případě, že by se Spojené státy z Aliance stáhly.

Plán, někdy označovaný jako „evropské NATO“, získává na dynamice poté, co jej podpořilo Německo, uvedl list. Tyto návrhy se neformálně projednávají v okolí velitelství NATO a nemají konkurovat stávajícím strukturám.

Modesta Gaučajte-Znutieneová, LRT.lt, 16/04/2026 08:19 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA

14:59Aktualizovánopřed 6 mminutami
Zvorali jste to, tepal Hřib ve sněmovně Babišovu vládu

04:15Aktualizovánopřed 19 mminutami
Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

12:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Osudová noc. Během katastrofy v Černobylu se stala spousta chyb

před 7 hhodinami
Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady

před 9 hhodinami
Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

před 10 hhodinami
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva, řekl v rozhovoru s agenturou AP výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky podle něj mohou začít už brzy rušit lety. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael. Lufthansa i kvůli rostoucí ceně leteckého paliva trvale odstaví 27 letadel své divize CityLine.
14:59Aktualizovánopřed 6 mminutami

Kyjev, Oděsa a Dnipro hlásí po ruských útocích mrtvé

Ruské invazní jednotky podnikly v noci na čtvrtek další vlnu útoků na Ukrajinu. Při úderu na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli čtyři lidé, oznámil na telegramu starosta města Vitalij Klyčko. Dalších 62 osob utrpělo zranění. Několika sériím útoků čelila také Oděsa, kde zemřelo devět lidí, zraněných je 23 osob. Cílem útoku se stala i Dněpropetrovská oblast, kde zemřelo pět lidí. Reuters označil ruský noční úder za dosud nejsmrtelnější v letošním roce.
03:05Aktualizovánopřed 10 mminutami

Slovensko hodlá blokovat balík protiruských sankcí kvůli ropovodu Družba

Slovensko je připraveno blokovat přijetí připravovaného dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, dokud Bratislava nedostane záruky ohledně obnovení provozu ropovodu Družba, řekl ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Později uvedl, že Bratislava bude sankce blokovat až do opětovného zprovoznění Družby. Slovensko ale nebude proti uvolnění unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou dosud blokovalo Maďarsko.
13:48Aktualizovánopřed 11 mminutami

V Turecku zatkli 162 lidí za podporu střelby na škole a šíření paniky na sítích

V Turecku bylo po dvou střelbách ve školách na jihu země zatčeno 162 lidí a prokuratura nařídila zablokovat tisícovku účtů na sociálních sítích. Zadržení jsou obviněni z toho, že na sítích podle prokuratury podpořili pachatele střelby z tohoto týdne či šířili strach, paniku a zavádějící informace. Podle agentury AFP to oznámil turecký ministr spravedlnosti Akin Gürlek. V úterý střelec na jedné škole zranil šestnáct lidí a ve středu na jiné škole útočník zabil osm žáků a učitele a dalších třináct osob zranil.
před 1 hhodinou

VideoKuba se kvůli nedostatku ropy potýká s propadem zájmu turistů

Více než o polovinu klesl v únoru oproti loňskému roku počet zahraničních turistů na Kubě. Může za to zesílená ropná blokáda Spojených států, kterou zavedl prezident Donald Trump na začátku roku. Karibský ostrov zažívá nejhorší energetickou krizi od 90. let. Největším dodavatelem ropy byla Venezuela. Po zajetí tamního vůdce Nicoláse Madura Američany ale cenná surovina přestala ze spřátelené země na komunistický ostrov proudit. Ostatním zemím hrozí Washington vysokými cly. Proto třeba z Mexika nedorazil ani litr. Výjimku dostalo Rusko, jeho první a sankcionovaný tanker přistál východně od Havany na konci března.
před 1 hhodinou

Kamerunští separatisté vyhlásili při návštěvě papeže třídenní příměří

Papež Lev XIV. navštívil Kamerun. Ve druhý den své návštěvy zamířil do anglicky mluvícího města Bamenda na severozápadě země, kde v roce 2017 začalo povstání s cílem odtrhnout se od převážně frankofonního Kamerunu. Konflikt si podle lidskoprávních organizací vyžádal více než šest tisíc obětí. „Jakmile papež vstoupí do Bamendy, měli bychom mít mír. Veškeré zabíjení a únosy by měly přestat,“ řekl agentuře AFP 36letý Giovanni Mbuna, kterého v roce 2023 separatisté unesli.
před 2 hhodinami

Bejrút: Izrael zničil poslední most spojující jih Libanonu se zbytkem země

Izrael zničil poslední most přes řeku Lítání, čímž odřízl jih Libanonu od zbytku země, tvrdí podle agentury Reuters nejmenovaný vysoce postavený zdroj z libanonských bezpečnostních složek. Tamní státní agentura uvádí, že Izrael také zabil jednoho člověka při úderu na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku. Libanonský prezident Joseph Aún zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.
před 2 hhodinami
Načítání...