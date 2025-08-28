Ropovodem Družba opět proudí ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Oznámily to ve čtvrtek ráno maďarská energetická společnost MOL a také slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Přerušení provozu bylo důsledkem jednoho z útoků, za nímž stála Ukrajina, jež se čtvrtým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.
Na Slovensko a do Maďarska opět teče ruská ropa
„Doufám, že provoz zůstane stabilní a nedojde už k žádným útokům na energetickou infrastrukturu,“ napsala Saková na síti Facebook.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli připustil, že útoky dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s odporem maďarského premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Orbán následně pohrozil Kyjevu dlouhodobými důsledky.
Maďarsko i po zahájení rozsáhlé invaze ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 udržuje s Moskvou vztahy, které označuje za pragmatické. To vytváří napětí v Evropské unii, kde řada zemí vůči Rusku zaujímá výrazně tvrdší postoj a pozici Orbánovy vlády označuje za proruskou.
Zastavení ropy od společnosti Lukoil
Ukrajina loni v létě zastavila tranzit ropy od ruské společnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tuto firmu přidal na sankční seznam, čímž pak zdůvodňovali, proč nemohou tranzit umožnit. Maďarsko tehdy postup Ukrajiny označilo za vydírání.
Tranzit ruské ropy přes Ukrajinu do Evropy jižní větví ropovodu Družba loni klesl o 16 procent na zhruba 11,36 milionu tun. Dostal se tak na nejnižší úroveň nejméně od roku 2014 a pravděpodobně byl nejnižší od roku 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost. Dodávky ropovodem Družba do České republiky klesly o více než třetinu.
EU v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakázala dovoz ruské ropy. Maďarsko, Slovensko a Česká republika však dostaly pro dodávky ropovodem Družba výjimku, která má těmto vnitrozemským státům poskytnout čas, aby si zajistily jiné zdroje dovozu ropy. Česko od letošního jara není závislé na ropovodu Družba, a to díky rozšíření západního ropovodu TAL.