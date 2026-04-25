Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh proběhla další vlna útoků, píší zpravodajské agentury a místní média. Izraelské jednotky podle agentury AFP tvrdí, že zasáhly cíle Hizballáhu. Teroristé naopak oznámili tři dronové útoky na izraelská vojenská vozidla v libanonské vesnici Kantara a zneškodnění izraelského dronu. Libanonské úřady hlásí mrtvé na jihu země. V noci na pátek přitom prezident USA Donald Trump vyhlásil prodloužení příměří mezi židovským státem a Libanonem o tři týdny.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že při izraelských úderech na jihu Libanonu přišlo o život šest lidí. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Dříve mluvčí izraelské armády Avičaj Adraí tvrdil, že izraelská armáda v Bint Džbajl zabila šest bojovníků Hizballáhu.

Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump
Americký prezident Donald Trump

Izraelská armáda v pátek krátce po výzvě k evakuaci jiholibanonského města Dajr Aamis zahájila v místě rozsáhlé údery. Město leží severně od nárazníkové zóny v regionu Súr. Tuto okupační takzvanou žlutou linii vytvořila izraelská armáda na jihu Libanonu s cílem zabránit útokům na své území. Nachází se na ní až 55 pohraničních libanonských vesnic, které Izrael nyní okupuje.

Podle serveru The Times of Israel Izrael svůj postup zdůvodnil tím, že z místa byly odpáleny rakety na severoizraelské město Štula a že tam působí Hizballáh. Později izraelská armáda podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) uvedla, že v Dajr Aamisu bombardovala vojenské budovy Hizballáhu. Údery podle listu směřovaly na další oblasti včetně měst Bint Džbajl a Játar.

Izrael a Libanon hlásí další vlnu útoků
Následky izraelských úderů v jižním Libanonu, snímek z 21. dubna 2026

Hizballáh podle OLJ oznámil, že v pátek podnikl tři dronové útoky na izraelská vojenská vozidla ve vesnici Kantara v jiholibanonském regionu Mardžajún. Izraelská armáda uvedla, že jeden z jejích dronů byl sestřelen. Hizballáh následně podle AFP potvrdil, že se mu podařilo dron zneškodnit. Úlomky dronu spadly na předměstí Súru.

Úřad OSN pro lidská práva varoval, že útoky na civilisty v obydlených oblastech v Libanonu a Izraeli by podle dostupných zjištění mohly představovat závažné porušení mezinárodního humanitárního práva.

Nově prodloužené příměří

Mezi Izraelem a Libanonem nyní trvá příměří, které bylo z původních deseti dnů tento týden prodlouženo o tři týdny. V noci na pátek to na své sociální síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Ve Washingtonu proběhlo druhé kolo mírových jednání představitelů obou zemí.

Izrael a Hizballáh se obviňují z porušování příměří
Izraelští vojáci v blízkosti hranice s Libanonem, snímek ze 16. dubna 2026

Obě strany však se však obviňují z porušování klidu zbraní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Hizballáh obvinil z maření pokračujících mírových jednání. „Zahájili jsme proces směřující k dosažení historického míru mezi Izraelem a Libanonem a je nám zřejmé, že Hizballáh se ho snaží sabotovat,“ řekl Netanjahu.

Hizballáh v pátek vyzval Libanon, aby odstoupil od přímých jednání s Izraelem. Šéf skupiny poslanců zastupujících Hizballáh v libanonském parlamentu Muhammad Raad zdůraznil, že jakékoli setkání mezi zástupci obou zemí v žádném případě nepovede k libanonskému národnímu konsensu.

Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země.

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět
Poškozené sanitky Červeného kříže v libanonském městě Súr (také Týr či Týros)

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Soud zablokoval Trumpův výnos o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem

Federální odvolací soud v USA zablokoval výnos prezidenta Donalda Trumpa o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem. Podle agentury AP panel tří soudců uvedl, že imigrační zákony dávají lidem právo žádat na hranici o azyl a prezident je nemůže obejít. Trumpovo vyhlášení invaze na americko-mexické hranici shledal nelegálním. Není jasné, kdy dojde k obnovení zpracovávání žádostí o azyl, napsal deník The Washington Post (WP), podle něhož se Trumpova administrativa proti rozhodnutí nejspíš odvolá.
před 2 hhodinami

USA chtějí zavést popravčí čety

Americké ministerstvo spravedlnosti chce zavést výkon federálního trestu smrti s pomocí popravčí čety, tedy zastřelením. Plánuje také obnovit federální popravy smrtící injekcí s dávkou pentobarbitalu, což je praxe z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Reuters s odkazem na prozatímního ministra spravedlnosti Todda Blanche.
před 5 hhodinami

Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise

Pokud chce Evropská unie financovat všechny své priority a zachovat výši příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu, potřebuje nové vlastní zdroje. Po skončení neformálního summitu EU na Kypru to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise již dříve hovořila o příjmech z takzvaného uhlíkového cla či zvýšení spotřební daně z tabáku.
před 6 hhodinami

„Prázdné Španělsko“ láká migranty do vylidněných venkovských oblastí

Při cestě z Madridu směrem na severovýchod se po dvou a půl hodinách jízdy jako první objeví zřícenina mohutného středověkého hradu na kopci nad obcí Molina de Aragón. Četné kostely, biskupský palác a hradby jsou dalšími pozůstatky někdejšího rozkvětu města. Časy se ale změnily.
před 7 hhodinami

Rusko ztratilo ve válce s Ukrajinou téměř milion a čtvrt vojáků, píše nizozemská rozvědka

Od počátku své plnohodnotné pozemní invaze na Ukrajinu utrpělo Rusko trvalé ztráty zhruba milion a dvě stě tisíc vojáků, Ukrajina zhruba půl milionu, odhaduje nizozemská vojenská rozvědka MIVD. Ve své zprávě dále píše, že Moskva by mohla být připravená na regionální konflikt s NATO během jednoho roku po případném konci války s Ukrajinou.
před 8 hhodinami

Putin by se podle Kremlu mohl zúčastnit summitu G20 na Floridě

Ruský vládce Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. Podle agentury Interfax to uvedl Kreml, který tak reagoval na dřívější zprávu listu The Washington Post a dalších médií, že americký prezident Donald Trump chce svůj ruský protějšek na setkání největších ekonomik světa do Miami pozvat. Trump tvrdí, že o pozvánce neví a že pochybuje, že by ruský vládce přijel, i když by to dle něj bylo „přínosné“.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Rakouská dětská výživa obsahovala patnáct mikrogramů jedu

Sklenička s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP, která se našla minulý týden na východě Rakouska, obsahovala patnáct mikrogramů jedu na krysy. Píše to agentura AP s odkazem na státní zastupitelství v Eisenstadtu. Toxikologický posudek má nyní objasnit, jaké důsledky by pozření tohoto množství jedu mohlo mít pro lidský organismus.
před 9 hhodinami
Načítání...