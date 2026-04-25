Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků

Mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh proběhla další vlna útoků, píší zpravodajské agentury a místní média. Izraelské jednotky podle agentury AFP tvrdí, že zasáhly cíle Hizballáhu. Teroristé naopak oznámili tři dronové útoky na izraelská vojenská vozidla v libanonské vesnici Kantara a zneškodnění izraelského dronu. Libanonské úřady hlásí mrtvé na jihu země. V noci na pátek přitom prezident USA Donald Trump vyhlásil prodloužení příměří mezi židovským státem a Libanonem o tři týdny.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že při izraelských úderech na jihu Libanonu přišlo o život šest lidí. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Dříve mluvčí izraelské armády Avičaj Adraí tvrdil, že izraelská armáda v Bint Džbajl zabila šest bojovníků Hizballáhu.
Izraelská armáda v pátek krátce po výzvě k evakuaci jiholibanonského města Dajr Aamis zahájila v místě rozsáhlé údery. Město leží severně od nárazníkové zóny v regionu Súr. Tuto okupační takzvanou žlutou linii vytvořila izraelská armáda na jihu Libanonu s cílem zabránit útokům na své území. Nachází se na ní až 55 pohraničních libanonských vesnic, které Izrael nyní okupuje.
Podle serveru The Times of Israel Izrael svůj postup zdůvodnil tím, že z místa byly odpáleny rakety na severoizraelské město Štula a že tam působí Hizballáh. Později izraelská armáda podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) uvedla, že v Dajr Aamisu bombardovala vojenské budovy Hizballáhu. Údery podle listu směřovaly na další oblasti včetně měst Bint Džbajl a Játar.
Hizballáh podle OLJ oznámil, že v pátek podnikl tři dronové útoky na izraelská vojenská vozidla ve vesnici Kantara v jiholibanonském regionu Mardžajún. Izraelská armáda uvedla, že jeden z jejích dronů byl sestřelen. Hizballáh následně podle AFP potvrdil, že se mu podařilo dron zneškodnit. Úlomky dronu spadly na předměstí Súru.
Úřad OSN pro lidská práva varoval, že útoky na civilisty v obydlených oblastech v Libanonu a Izraeli by podle dostupných zjištění mohly představovat závažné porušení mezinárodního humanitárního práva.
Nově prodloužené příměří
Mezi Izraelem a Libanonem nyní trvá příměří, které bylo z původních deseti dnů tento týden prodlouženo o tři týdny. V noci na pátek to na své sociální síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Ve Washingtonu proběhlo druhé kolo mírových jednání představitelů obou zemí.
Obě strany však se však obviňují z porušování klidu zbraní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Hizballáh obvinil z maření pokračujících mírových jednání. „Zahájili jsme proces směřující k dosažení historického míru mezi Izraelem a Libanonem a je nám zřejmé, že Hizballáh se ho snaží sabotovat,“ řekl Netanjahu.
Hizballáh v pátek vyzval Libanon, aby odstoupil od přímých jednání s Izraelem. Šéf skupiny poslanců zastupujících Hizballáh v libanonském parlamentu Muhammad Raad zdůraznil, že jakékoli setkání mezi zástupci obou zemí v žádném případě nepovede k libanonskému národnímu konsensu.
Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země.