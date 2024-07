Maďarsko v některých případech Unii vydírá, řekl Lipavský

Maďarský styl politiky je prostě jiný, do určité míry kompatibilní s tím být členem Evropské unie a NATO, ale dost často narážíme, uvedl v pořadu Interview ČT24 český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). K maďarskému vyjednávání v rámci Unie řekl, že „v některých případech to lze nazvat vydíráním“. Zmínil také, že je velmi nespokojen s tím, že Budapešť celou řadu měsíců blokuje platbu na zbraně, které mají jít na Ukrajinu.

„Maďarský režim udržuje úzké vztahy s ruským režimem. Je tam řada dohod o dodávkách energetických surovin,“ upozornil Lipavský. Dodal, že nejde jen o ropu a plyn, ale i o to, že se ruský Rosatom podílí na rozšíření maďarské jaderné elektrárny Paks. Připomněl i čínské investice v Maďarsku. V případě Budapešti tak hovoří o jiném stylu politiky. „Do určité míry je to kompatibilní s tím být členem Evropské unie a NATO, ale dost často narážíme.“ „Mnohokrát vidíme, že Maďarsko vyjednává do poslední chvíle, drží nějaké veto, něco blokuje a potom si v uvozovkách nechají dát nějakou výhodu, když určitým způsobem ustoupí,“ uvedl ministr k maďarskému jednání v rámci Evropské unie. „V některých případech to můžeme nazvat vydírání.“ U jiných případů to nazval „ostřejší politické jednání“. Ministr také zmínil, že Budapešť dlouho blokovala cestu Marka Rutteho do čela NATO, ale nakonec se toho podařilo dosáhnout. „Je důležité s Maďarskem mluvit, protože jeho souhlas potřebujeme.“

Lipavský také řekl, že je velmi nespokojen s tím, že Budapešť celou řadu měsíců blokuje platbu na zbraně, které mají jít na Ukrajinu. Jedná se o osmý balíček Evropského mírového nástroje, upřesnil s tím, že bude na evropských lídrech, aby na maďarského premiéra Viktora Orbána „zatlačili“, aby s tím souhlasil. Dodal, že v tuto chvíli ještě neví, co Orbán za změnu svého postoje chce. „Takové jednání ještě neproběhlo.“ Lipavský: Orbán opakoval řadu linek ruské propagandy K návštěvě Orbána v Rusku a v Číně ministr řekl, že v řadě rozhovorů, které Orbán dával po návštěvě v Moskvě, „opakoval celou řadu linek ruské propagandy“. Lipavský zdůraznil, že to byla právě pomoc ze zemí Evropské unie a USA, které Ukrajině pomáhají přežít jako nezávislému státu. Pokud by Kyjev padl, byl by ruský agresor nakrmen zemí o velké rozloze, s velkými přírodními zdroji, silným průmyslem a desítkami milionů obyvatel, které by si neváhal zotročit, uvedl český ministr zahraničí. Zmínil také, že i díky české muniční iniciativě se Kyjev dokáže bránit. „Když bude Ukrajina dostatečně dlouho schopna se bránit, tak Rusko pochopí, že ničeho nedosáhne. A pak možná skutečně začne jednat (o míru),“ míní.