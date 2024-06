Příštím generálním tajemníkem NATO bude Mark Rutte

Funkci by měl Rutte převzít letos 1. října. Post šéfa NATO přitom nebyl jeho vysněnou prací. „Nejdříve jsem o ni neusiloval, ale se vším, co se stalo na Ukrajině, a nestabilitou ve světě, někteří lidé začali říkat, že bych to mohl dělat. Pomyslel jsem si, že to je něco, co nemůžu jen tak přehlížet,“ vysvětluje končící nizozemský premiér.

Podle analytiků čeká na Rutteho po tříměsíční pauze, kterou má po konci v čele nizozemské vlády, „mimořádný úkol“ – navázat na odkaz svého předchůdce. Dosluhující generální tajemník prý provedl NATO turbulentní dekádou.

Rumunský prezident Iohannis v březnu oznámil, že se chce o křeslo generálního tajemníka ucházet, protože východoevropské země by ve vůdčích funkcích v Severoatlantické alianci měly mít větší zastoupení. Posléze však oznámil, že se kandidatury vzdá.