Maďarsko plánuje vytvořit s Českem a Slovenskem alianci skeptickou vůči Ukrajině, píše Politico


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Maďarsko chce spojit síly s Českem a Slovenskem a vytvořit v Evropské unii alianci skeptickou vůči Ukrajině, napsal server Politico s odvoláním na poradce maďarského premiéra. Šéf maďarské národně-konzervativní vlády Viktor Orbán podle něj doufá, že se v tomto ohledu spojí se slovenským premiérem Roberterm Ficem (Smer) a Andrejem Babišem (ANO). ČTK Babiš sdělil, že o žádné podobné iniciativě nic neví.

„Myslím, že na to dojde – a bude to stále viditelnější,“ řekl poradce maďarského premiéra Balázs Orbán bruselskému serveru na dotaz ohledně možnosti vzniku spojenectví, které by v Evropské radě působilo jako blok. Budapešť podle Politica doufá, že s Babišem a Ficem bude moci ladit pozice před setkáním lídrů unijních zemí.

„Během migrační krize to fungovalo velmi dobře,“ dodal Balázs Orbán s odkazem na takzvanou Visegrádskou skupinu (V4), kterou tvořilo kromě Česka, Slovenska a Maďarska také Polsko, svého času pod vedením národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS).

Visegrádská čtyřka se ale rozpadla po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, po níž PiS prosazovala tvrdý postoj vůči Moskvě, zatímco Budapešť zaujala opačnou pozici, píše Politico. Na stranu bránícího se Kyjeva se postavila také česká vláda premiéra Petra Fialy (ODS) a Ukrajinu podpořil i tehdejší slovenský kabinet Eduarda Hegera.

Jen v Maďarsku lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl Orbán
Maďarský premiér Viktor Orbán k výročí povstání z roku 1956

V roce 2023 se nicméně k moci vrátil premiér Fico, který dlouhodobě kritizuje přístup EU k válce na Ukrajině i vojenskou pomoc Kyjevu. Viktor Orbán, který je považován za nejbližšího spojence ruského prezidenta Vladimira Putina v EU, kritizuje protiruské sankce a odmítá, aby Budapešť vojensky podporovala Ukrajinu. Staví se také proti jejímu členství v EU.

Nová Visegrádská skupina by mohla mít tři namísto čtyř členů, píše Politico a připomíná, že podobně jako PiS je i současná proevropská polská vláda Donalda Tuska proukrajinská a je nepravděpodobné, že by nynější polský ministerský předseda vstoupil do jakékoliv aliance s Viktorem Orbánem. Server se domnívá, že pevné politické spojenectví mezi Maďarskem, Českem a Slovenskem je zřejmě zatím v nedohlednu, ale vznik aliance by mohl významně hatit snahy EU o finanční a vojenskou podporu Ukrajiny.

V Bruselu operují maďarští špioni, tvrdí novináři
Vlajky EU a Maďarska, ilustrační foto

Babiš, který byl českým premiérem už v letech 2017 až 2021, s Viktorem Orbánem mezitím loni založil europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu a Politico o něm už dříve napsalo, že je veřejně známý tím, že chce omezit pomoc Ukrajině. Předseda ANO dříve například uvedl, že pokud bude jeho hnutí ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. V minulosti také opakovaně zpochybňoval českou muniční iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod NATO.

„Mediální bruselský monopol Politico lže o nás permanentně. Žádná taková iniciativa neexistuje a nic o tom nevím,“ podotkl v úterý Babiš na dotaz ČTK.

Politico na závěr svého textu připomíná, že Viktor Orbán je u moci posledních patnáct let, ale příští rok čekají Maďarsko parlamentní volby. A v současné době je podle průzkumů veřejného mínění v zemi populárnější strana Tisza opozičního lídra Pétera Magyara než Orbánovo uskupení Fidesz. V polovině října by podle zjištění Politica stranu Tisza podpořilo hlasováním ve volbách 45 procent Maďarů, zatímco Fidesz 41 procent obyvatel země.

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

před 2 mminutami
Česko si připomíná výročí vzniku Československa

Česko si připomíná výročí vzniku Československa

09:00Aktualizovánopřed 8 mminutami
Při nehodě letadla v Keni zahynulo 11 lidí, včetně osmi turistů z Maďarska

Při nehodě letadla v Keni zahynulo 11 lidí, včetně osmi turistů z Maďarska

před 37 mminutami
Vězeňský experiment boří mýty o odsouzených

Vězeňský experiment boří mýty o odsouzených

před 2 hhodinami
Kvantový počítač vyřešil úlohu 13tisíckrát rychleji než obyčejný superpočítač

Kvantový počítač vyřešil úlohu 13tisíckrát rychleji než obyčejný superpočítač

před 3 hhodinami
Ostrava odmítla rozšíření provozu firmy Brembo v Hrabové. Obává se zhoršení zápachu

Ostrava odmítla rozšíření provozu firmy Brembo v Hrabové. Obává se zhoršení zápachu

před 4 hhodinami
Návrat syrských uprchlíků do vlasti provází problémy na hranicích

Návrat syrských uprchlíků do vlasti provází problémy na hranicích

před 5 hhodinami
Hymna o Nuslích a konec knížat. Sedm změn, které přinesl vznik Československa

Hymna o Nuslích a konec knížat. Sedm změn, které přinesl vznik Československa

před 6 hhodinami

Na Jamajku udeří nejsilnější hurikán za sto let

Hurikán Melissa bude podle Světové meteorologické organizace (WMO) nejhorší, který postihl Jamajku za poslední století. Na ostrově si vyžádal už tři oběti na životech. Přívalové deště a sesuvy půdy hrozí také na Kubě.
02:56Aktualizovánopřed 18 mminutami

Při nehodě letadla v Keni zahynulo 11 lidí, včetně osmi turistů z Maďarska

Při nehodě malého letadla, které se v úterý zřítilo v jižní Keni, zahynulo všech jedenáct lidí na palubě. Z toho osm bylo z Maďarska a dva z Německa, uvedla podle agentury AFP letecká společnost. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake ještě před tímto oznámením sdělil, že česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Prvotní informace hovořily o dvanácti mrtvých.
před 37 mminutami

OSN upozorňuje na masakry v súdánském Fáširu

Současná situace v Súdánu je podle OSN alarmující. Podle úřadu Spojených národů pro lidská práva (OHCR) se polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) dopustily hromadných mimosoudních poprav na civilistech, kteří se pokoušeli utéct z města Fášir. Mezi oběťmi mají být i humanitární pracovníci. Zároveň roste i riziko etnicky motivovaných násilností.
před 1 hhodinou

Muž obviněný z vraždy japonského expremiéra Abeho se doznal k vině

Muž obviněný z vraždy někdejšího japonského premiéra Šinzóa Abeho se u soudu doznal k vině, informovaly agentury AFP a AP. Pětačtyřicetiletý Tecuja Jamagami čelí obžalobě z vraždy a porušení zákonů o držení zbraní kvůli útoku na politika, kterého podle vyšetřovatelů před třemi lety zastřelil z podomácku vyrobené zbraně.
před 2 hhodinami

Trump a Takaičiová podepsali dohodu o dodávkách vzácných zemin

Vztahy s Japonskem budou pevnější než kdy dříve, prohlásil v úterý americký prezident Donald Trump při setkání s novou japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou. Konzervativní politička zdůraznila Trumpovu snahu o ukončování konfliktů ve světě a prohlásila, že doufá v nový zlatý věk vztahů obou zemí, napsala agentura Reuters. Lídři poté podepsali smlouvu o dodávkách vzácných zemin a kritických nerostů, oznámil Bílý dům.
04:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Návrat syrských uprchlíků do vlasti provází problémy na hranicích

Deset měsíců po pádu diktátora Bašára Asada se syrští váleční uprchlíci vracejí do vlasti. Domů jich zatím zamířilo kolem milionu. Nejvíc se jich vrátilo ze sousedního Turecka – přes 500 tisíc, celkem jich tam odešly přibližně tři miliony. Celkem od roku 2011 před konfliktem do zahraničí uteklo šest milionů Syřanů. Za léta v exilu jim propadly pasy, bez kterých se nemohou vrátit, což jim pomáhají vyřešit právní kanceláře. S řadou problémů se potýká i jejich domovina. V Sýrii zcela neskončilo násilí proti menšinám, ekonomika balancuje na hraně kolapsu, jih sužuje sucho a mezinárodní sankce brzdí obnovu země.
před 5 hhodinami

Brazilský exprezident Bolsonaro se odvolal proti trestu za pokus o puč

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se v pondělí odvolal proti rozsudku nejvyššího soudu, který jej v září potrestal 27 lety vězení za pokus o převrat. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
před 12 hhodinami
