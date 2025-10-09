Maďarsko nejspíš už roky udržuje v Bruselu špiony, a dokonce se pokoušelo rekrutovat zaměstnance z institucí EU. Vyplývá to ze společného vyšetřování německého Spiegelu, belgického deníku De Tijd a maďarského serveru Direkt36. Evropská komise obvinění ze špionáže prošetří, uvedl podle agentury Reuters mluvčí Komise.
V Bruselu operují maďarští špioni, tvrdí novináři
Novináři tvrdí, že mají první důkaz o tom, že se maďarští agenti v Bruselu pokusili získat pro svou věc zaměstnance Evropské komise.
Nejmenovaný zdroj, který v té době pracoval v této instituci, uvedl, že se ho družný muž, jehož média přezdívají „V“, snažil přesvědčit, aby šel pracovat pro maďarskou zahraniční zpravodajskou službu. Zdroj nabídku odmítl. „V“ oficiálně působil v Bruselu jako diplomat v letech 2015 až 2017.
Stejný zdroj upozornil, že „V“ projevoval živý zájem o vnitřní záležitosti v Evropské komisi a o různé spekulace. Navrhoval zároveň cesty, jak dostat do klíčových pozic v institucích EU více Maďarů. Tato tvrzení novinářům potvrdili úředníci informovaných státních institucí, píše Ukrajinska pravda s odkazem na investigaci, která případ zmonitorovala.
Podřízený maďarského eurokomisaře
Novináři se dostali rovněž k dokumentu maďarského zastoupení při EU, který ukazuje, že „V“ byl oficiálně uveden jako zaměstnanec odboru politiky soudržnosti a pracoval pod Olivérem Várhelyim, tehdejším velvyslancem při EU a nyní dlouholetým maďarským evropským komisařem.
„V“ byl už v roce 2017 příliš nápadný kvůli údajnému tlaku z Budapešti na rychlejší dosažení výsledků. Novináři zjistili, že nyní má hodnost podplukovníka a pracuje v Národním informačním centru, agentuře, která shromažďuje informace od všech maďarských zpravodajských služeb.
Várhelyi se k novým zjištěním odmítl vyjádřit. Jeho mluvčí uvedl, že neexistují „žádné důkazy“ o jakémkoli protiprávním jednání. „V“ žádost novinářů o komentář ignoroval.
Německý deník Der Spiegel tvrdí, že novináři identifikovali i další dva možné maďarské špiony, kteří ve stejném období upoutali pozornost svým podezřelým chováním.
Maďarský server Direkt36 a belgický list De Tijd už koncem roku 2024 zveřejnily výsledky vyšetřování, které odhalilo, že maďarské zpravodajské služby špehovaly úředníky EU .
Dřívější zprávy naznačovaly, že obavy ohledně postoje Maďarska vůči Severoatlantické alianci vedly NATO k omezení sdílení informací, zejména těch zpravodajských, s Budapeští, podotýká Ukrajinska pravda.