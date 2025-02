Libanon sčítá škody po izraelských útocích. Opozice vidí v rekonstrukci šanci pro stát

Izraelské bombardování Libanonu trvající rok a čtvrt způsobilo škody za čtrnáct miliard dolarů, což odpovídá téměř osmdesáti procentům předválečného HDP země. Podle zpřesněného odhadu, ze kterého citují libanonská média, to uvádí Světová banka. Pomoc lidem slibuje i teroristické hnutí Hizballáh, které se tak snaží upevnit svou pozici na jihu země. Opozice naopak v rekonstrukci za přispění mezinárodní pomoci vidí příležitost k obnovení důvěry v oslabený stát. Mezinárodní společenství však podporu podmiňuje reformami.

Hizballáh může pomoc s obnovou využít ke svému posílení

Farmář Chalíl Músa utekl před bombardováním ze své farmy. „Dostal jsem se do bodu, kdy to byly buď krávy nebo já. Rozhodl jsem se obětovat zvířata,“ popsal svůj útěk z válečné zóny. Poté, co zbraně utichly, musel podvyživená zvířata prodat pod cenou, aby měl na živobytí.

„Věc obnovy není jasná. Radnice nedostala žádné plány. Domácí či zahraniční, od krizového štábu ani od ministerstva vnitra,“ sdělil starosta Márakí Adel Saad.