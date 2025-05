Hútíové oznámili, že na seznam cílů zařadili izraelský přístav Haifa

Nová operace v Pásmu Gazy

Jeruzalém o víkendu zahájil novou intenzivní vojenskou operaci v Pásmu Gazy, která si již vyžádala stovky palestinských životů. Premiér Benjamin Netanjahu v pondělí oznámil záměr „převzít kontrolu“ nad celým tímto palestinským územím. AFP v pondělí večer s odvoláním na palestinskou civilní obranu ovládanou teroristickým hnutím Hamás napsala, že během pondělí zahynulo při izraelských úderech dalších 91 lidí.

V neděli Netanjahu na zasedání bezpečnostního kabinetu schválil okamžité obnovení humanitární pomoci do Pásma Gazy. Blokádu uplatňoval židovský stát od letošního 2. března. V pondělí pak do oblasti dorazilo prvních devět kamionů s humanitární pomocí. Nejen podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde ale „pouze o kapku v moři“ toho, co je nutné. Lídři Velké Británie, Francie a Kanady už varovali, že proti Izraeli přijmou kroky.