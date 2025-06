Izraelští vojáci mají rozkazy střílet u center humanitární pomoci, píše Ha'arec

Velitelé izraelské armády dali svým jednotkám v Pásmu Gazy rozkaz střílet v blízkosti distribučních center humanitární pomoci na neozbrojené davy Palestinců, přestože bylo zřejmé, že pro izraelské vojáky nepředstavují žádnou hrozbu; vojáci davy střelbou rozháněli nebo je od center vytlačovali. Deníku Ha'arec to řeklo několik vojáků izraelské armády včetně důstojníků. Od konce května byly v blízkosti těchto center zabity podle úřadů ovládaných Hamásem stovky Palestinců.

„Je to vražedné pole,“ uvedl jeden z nich. „Tam, kde jsem byl nasazen, bylo denně zabito až pět lidí. Je s nimi zacházeno jako s nepřátelskou silou, žádná opatření pro kontrolu davu, žádný slzný plyn, jen palba vším, co je možné si představit: těžké kulomety, granátomety, minomety. Jakmile centrum otevře, palba se zastaví a oni se mohou přiblížit. Naší formou komunikace je střelba,“ popsal svou zkušenost.

Podle dalšího z vojáků se varovná střelba směrem k davům, při níž dochází k obětem, stala rutinou. Dotazy ohledně nutnosti palby podle něj velitelé nedokáží dobře zodpovědět, někdy je taková otázka i popudí.

„Bylo nám řečeno, že to byl příkaz shora a že ti civilisté představovali pro vojáky hrozbu. S jistotou mohu říct, že ti lidé se nenacházeli v blízkosti jednotek a neohrožovali je,“ řekl jeden z důstojníků k tomu, jak mu byl vysvětlen incident, jehož byl svědkem a při němž bylo zabito nejméně deset Palestinců. „Víš, že to není správné. Cítíš, že není správné, že tady velitelé berou zákon do svých rukou. Ale Gaza je paralelní vesmír,“ řekl další z vojáků.