Izraelská armáda střílela směrem k zahraničním diplomatům na Západním břehu

Ve skupině byli podle palestinské agentury Wafa diplomaté z řady evropských zemí a také z Kanady, Mexika, Číny a Japonska. Incident se stal v Džanínu, kde izraelská armáda provádí operaci, o které tvrdí, že je namířena proti palestinským ozbrojencům.

Podle jednoho z diplomatů se incident stal na konci návštěvy. „Nebyl to jeden nebo dva výstřely, byly to opakované výstřely. Je to šílené, toto není normální,“ popsal nejmenovaný diplomat AFP.

„Žádáme, aby izraelská vláda okamžitě objasnila, co se stalo. Výhrůžky diplomatům jsou nepřijatelné,“ prohlásil italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Zároveň oznámil, že si předvolá izraelského velvyslance v Římě. Ve skupině byl i zástupce italského konzula v Jeruzalémě Alessandro Tutino.