Izrael čelí nepokojům kvůli zadržení vojáků podezřelých z mučení Palestinců

před 36 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , Times of Israel

Izraelskou společností hýbe kauza kolem údajného mučení zadržovaných Palestinců armádou. Desítky protestujících pravicových aktivistů v pondělí napadly základnu Sde Teiman na jihu židovského státu poté, co vojenská policie zadržela devět vojáků. Ti jsou podezřelí z týrání palestinského vězně. Úřad premiéra Benjamina Netanjahua výtržníky odsoudil a vyzval ke klidu. I přes přísná bezpečnostní opatření protesty pokračovaly i během úterý.

Základna Sde Teiman leží asi 45 kilometrů od hranice s Pásmem Gazy. Některým demonstrantům se v pondělí podařilo dostat přímo na vojenskou základnu, na které devět zadržených vojáků sloužilo. „Jsou to lidé, kteří pro nás měsíce bojují, udržují nás v bezpečí,“ zdůraznil jeden z demonstrantů. „Lidé povstanou proti vládě. Nezáleží na tom, jestli je pravicová, nebo levicová. Nikdo nevztáhne ruku na naše vojáky,“ prohlásil další z protestujících Jen Frieman.

Izraelský ministr obrany Jo'av Galant označil incident za „vážnou věc, která velmi poškozuje izraelskou demokracii a hraje do karet našemu nepříteli během války“. Rovněž podle náčelníka generálního štábu izraelské armády Herziho Haleviho aktéři protestu svým chováním ohrozili bezpečnost Izraele, označil ho za hraničící s anarchií.

Událost rozdělila společnost i vládní kabinet. Mezi protestujícími totiž byli i poslanci vládní krajně pravicové strany. Ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir navíc čelí podezření, že se pokusil o zásah do policejního zákroku proti demonstrantům.

Rozsáhlá kauza

Zprávy o zneužívání a mučení Palestinců zadržovaných na základně Sde Teiman začala izraelská armáda prověřovat už letos v květnu. Prokuratura poté zahájila vyšetřování v sedmdesáti případech.

„Izrael zadržel (od začátku války) čtyři tisíce Gazanů a podmínky v tomto zařízení byly zřejmě opravdu hrozivé,“ podotkla ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irena Kalhousová. Zprávy podle ní hovoří o vystavování vězňů spánkové deprivaci, zákazu chodit na záchod a vystavování fyzickým trestům i sexuálnímu zneužívání.

Podle serveru Times of Israel nařídila vyšetřování zmíněných devíti vojáků hlavní vojenská prokurátorka Jifat Tomerová-Jerušalmiová poté, co byl Palestinec podezřelý z terorismu přivezen do nemocnice s vážnými známkami zneužití, mimo jiné v oblasti řitního otvoru.

„Lidé tam umírají. Je to utrpení, které si nedokážete představit, dokud ho nezažijete. (...) Říkali: Jste z Hamásu, jste zrádci, jste z Hamásu. My ale nejsme Hamás. My jsme lidé z Gazy a chceme žít,“ prohlásil bývalý palestinský vězeň Ataa Šbat.