Úřady ovládané Hamásem uvádějí, že pondělní izraelské údery ve městě Gaza zabily nejméně šestnáct lidí a zničily několik budov. Město, kde armáda židovského státu pokračuje v ofenzivě, již opustila značná část obyvatelstva. Ministr zahraničí USA Marco Rubio na návštěvě Izraele řekl, že obyvatelé Pásma Gazy si zaslouží lepší budoucnost, která ale podle něj nemůže začít, dokud nebude zlikvidován Hamás.
Gaza hlásí další mrtvé, Rubio vyjádřil podporu Izraeli
Úřady kontrolované teroristickým hnutím Hamás uvádějí, že od 11. srpna, tedy poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil záměr obsadit město Gaza, opustilo město nejméně 350 tisíc obyvatel, zatímco bylo zničeno šestnáct set obytných budov a třináct tisíc stanů sloužících uprchlíkům.
Část obyvatelstva ale navzdory výzvám izraelské armády k evakuaci odmítá město, v němž před válkou žilo přibližně milion obyvatel, opustit. „Říkají nám, ať jdeme na jih (Pásma Gazy). A když to uděláme, nemáme žádnou jistotu, že nás i tam nebudou bombardovat, tak proč se namáhat?“ řekla agentuře Reuters obyvatelka jménem Gháda.
Armáda židovského státu v minulosti opakovaně útočila v takzvaných humanitárních zónách na jihu Pásma, které Izrael označil za bezpečné a vyzýval obyvatele bojových zón, aby se tam evakuovali. Mnozí obyvatelé města i celého Pásma byli v minulých měsících nuceně vysídleni vícekrát.
Krajně pravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir mezitím uvedl, že chce v palestinském Pásmu Gazy vybudovat luxusní čtvrť pro důstojníky izraelské policie, píše server The Times of Israel. „Na pobřeží, všechno bude perfektní,“ řekl Ben Gvir před shromážděním policejních důstojníků, kteří mu aplaudovali.
Izraelská okupace Pásma Gazy, Západního břehu i východního Jeruzaléma je nicméně v rozporu s mezinárodním právem.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Jeruzalém zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích zabito nejméně 64 871 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí jsou civilisté.
Rubio vyjádřil Izraeli neotřesitelnou podporu
Šéf americké diplomacie Rubio, který je na návštěvě židovského státu, na společné tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Jeruzalémě prohlásil, že obyvatelé Pásma Gazy si zaslouží lepší budoucnost, ta ale nemůže začít, dokud nebude zlikvidován Hamás.
Rubio, který do Izraele přicestoval v neděli, také vyjádřil Izraeli neotřesitelnou podporu Spojených států při snaze dosáhnout vytyčených cílů ve válce v Pásmu Gazy.
Netanjahu řekl, že nevylučuje další údery proti vedení Hamásu, a to bez ohledu na to, kde se nachází. V úterý Jeruzalém zaútočil v Kataru na část politického vedení teroristického hnutí Hamás, které tam sídlí. Netanjahu také řekl, že Izrael na sebe bere za útok plnou odpovědnost, zatímco Rubio uvedl, aniž by dodal podrobnosti, že USA byly před a po útoku se spojeneckými zeměmi Zálivu v kontaktu.
Rubio: Uznávání Státu Palestina nemá reálný dopad
Rozhodnutí některých západních států uznat Stát Palestina označil Rubio za symbolické kroky bez reálného dopadu na skutečný vznik palestinského státu. Toto rozhodnutí je podle něj nicméně povzbuzením Hamásu, který se cítí posilněn a nesnaží se podle něj uzavřít dohodu o příměří v Pásmu Gazy.
Rubio také slíbil, že USA budou pokračovat v maximálním ekonomickém tlaku na Írán, a to dokud se země zcela nevzdá ambice získat jadernou zbraň. Hrozba ze strany Íránu se netýká jen Izraele, ale i zemí Zálivu, a dokonce i Evropy, řekl Rubio.
Netanjahu označil Rubiovu návštěvu za jasný signál toho, že Spojené státy stojí při Izraeli. Amerického prezidenta Donalda Trumpa pak nazval „největším přítelem, jakého Izrael kdy měl v Bílém domě“.
Armáda židovského státu v úterý zaútočila na budovu v Dauhá, kde sídlili někteří představitelé vedení Hamásu. Při útoku zahynulo pět jeho členů a jeden příslušník katarských bezpečnostních složek. Lídr Hamásu Chalíl Hajja útok podle prohlášení hnutí přežil. Izraelský útok odsoudila řada zemí a ve čtvrtek i Rada bezpečnosti OSN.
Katar působí spolu s Egyptem a Spojenými státy jako prostředník jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Katar je také významným spojencem Washingtonu, na jeho území se nachází americká vojenská základna al-Udajd, která je největší základnou, jakou mají Spojené státy na Blízkém východě.