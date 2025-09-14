Izraelský úder v Kataru nezmění podstatu vztahů mezi Spojenými státy a Izraelem. Před svou nedělní návštěvou židovského státu to podle tiskových agentur řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Úder na amerického spojence na Blízkém východě Bílý dům už dříve označil za nešťastný incident a prezident Donald Trump uvedl, že to neprospívá izraelským ani americkým zájmům.
Úder v Kataru nezmění podstatu vztahů mezi USA a Izraelem, řekl Rubio
Rubio v neděli v Izraeli zahajuje dvoudenní návštěvu, při které by měl jednat s izraelskými lídry. Do země přijíždí po úterním úderu v Dauhá, při kterém se Jeruzalém pokusil zabít vedení palestinského teroristického hnutí Hamás. Spojené státy, které jsou nejdůležitějším spojencem Izraele, se přidaly k prohlášení Rady bezpečnosti OSN, jež odsoudilo porušení suverenity Kataru.
Šéf americké diplomacie před cestou do židovského státu v sobotu večer zopakoval, že prezident Trump nebyl s útokem spokojen. Podle něj to však nepoznamená „podstatu našich vztahů s Izraelem“. Úder by však mohl mít dopad na jednání o dohodě o příměří ve válce mezi Izraelem a Hamásem a propuštění rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy, jelikož Katar patří mezi zprostředkovatele rozhovorů.
Rubio chce jednat i o budoucnosti Pásma Gazy
„Je tu stále 48 rukojmí, která si zaslouží být okamžitě propuštěna, a to všechna najednou,“ uvedl Rubio s tím, že s izraelskými lídry chce jednat rovněž o budoucnosti Pásma Gazy a jeho obnově.
Podle Rubia je izraelské schválení plánu na rozšíření osad na okupovaném Západním břehu Jordánu reakcí na plány některých zemí uznat palestinský stát.
Úder na Katar, který zřejmě nedosáhl svého účelu, v sobotu obhajoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podle něj šéfové Hamásu, kteří žijí v Kataru, blokují snahy o dosažení příměří. „Tím, že je odstraníme, odstraníme také největší překážku na cestě k propuštění všech našich rukojmí a k ukončení války,“ uvedl na síti X.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.