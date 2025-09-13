Izrael při úterním útoku na představitele teroristického hnutí Hamás v Kataru použil balistické rakety odpálené bojovými letadly v Rudém moři. Napsal to deník The Wall Street Journal (WSJ), kterému to sdělili američtí představitelé seznámení s detaily operace. O útoku se USA prý dozvěděly s tak malým předstihem, že mu nedokázaly zabránit. Washington úder, který zasáhl jeho spojence na Blízkém východě, kritizoval.
Izrael pro útok v Kataru použil balistické rakety vypálené z letadel, píše WSJ
„Informace byla poskytnuta tak krátce před odpálením raket, že nebylo vůbec možné zastavit či zvrátit rozkaz,“ uvedl jeden americký činitel. Informaci od Izraelců následně americká armáda poskytla Bílému domu, který informoval Katar. Arabský stát ale informaci o úderu dostal až několik minut poté, co rakety dopadly na jeho území.
Židovský stát dle WSJ použil balistické rakety, které uskutečnily část letu ve vesmíru, aby se vyhnul kritice, že pro úder v Kataru využil vzdušný prostor Saúdské Arábie. Právě s touto zemí se Izrael snaží už mnoho let normalizovat diplomatické vztahy.
Úder zřejmě nebyl úspěšný
Podle deníku The Wall Street Journal škody na zasažené budově a jejím okolí ukazují, že Izrael použil přesně naváděné zbraně s relativně malou bojovou hlavicí. Škody v okolí objektu byly totiž omezené. Úder zřejmě nebyl úspěšný, protože podle informací médií nezabil vedení teroristického hnutí Hamás. Zahynulo při něm pět níže postavených členů hnutí a jeden katarský policista.
Od úderu se Spojené státy fakticky distancovaly. Americký prezident Donald Trump ho označil za nešťastný incident a uvedl, že neslouží izraelským ani americkým zájmům. Katar totiž patří k nejbližším americkým spojencům v regionu.
V pátek večer katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání jednal s Trumpem a dalšími představiteli administrativy. Podle zdrojů agentury Reuters se šéf Bílého domu a američtí představitelé snažili Katar přesvědčit, aby nadále působil spolu s Egyptem a USA jako zprostředkovatel jednání mezi Izraelem a Hamásem ve snaze dojednat dohodu o příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmí.