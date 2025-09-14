Do Polska dorazily tři české vrtulníky, které mají posílit ochranu vzdušného prostoru východní hranice této země. Na síti X to v podvečer oznámila armáda, podle které vrtulníky do finální destinace zamíří v příštích hodinách.
Do Polska dorazily tři české vrtulníky
„S ochranou polského vzdušného prostoru naši letci začnou v nejbližší době,“ poznamenala armáda.
Polsko v noci na středu zaznamenalo devatenáct narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc s ochranou východní hranice vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v Otázkách Václava Moravce řekla, že se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.
Vrtulníky polské armádě pomohou s ochranou země před drony v malých výškách, uvedlo dříve ministerstvo. Vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila, mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při povodních, které Polsko i Česko zasáhly loni v září.
Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který loni schválila sněmovna. Mandát umožňuje posílit obranu východní hranice Severoatlantické aliance (NATO), kde může působit až dva tisíce českých vojáků. Aktuálně tuzemští vojáci v rámci tohoto mandátu operují na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.