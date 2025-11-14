Čína protestuje proti americkému prodeji dílů pro stíhačky Tchaj-wanu

Čínské ministerstvo zahraničí v pátek vyjádřilo rozhořčení nad rozhodnutím Spojených států prodat Tchaj-wanu díly pro stíhačky. Čína podle svého ministerstva zahraničí učiní vše nezbytné k obraně své suverenity, územní celistvosti a bezpečnosti, napsala agentura Reuters. Peking považuje Tchaj-wan za součást svého území a v minulosti pohrozil, že se s ostrovem spojí i silou. Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo, že díly prodá za 330 milionů dolarů (přes 6,8 miliardy korun).
Prodej by měl být dokončen do jednoho měsíce. Tchaj-wan bude díky tomu podle Pentagonu lépe čelit současným i budoucím hrozbám. Udrží si prý totiž lepší operační připravenost bojových letadel F-16, dopravních C-130 i dalších strojů. Posílí také protivzdušná obrana ostrova, zvýší se odolnost jeho obrany a zlepší se jeho schopnost reakce, uvedlo americké ministerstvo.
Čína pravidelně provádí manévry v námořním a vzdušném prostoru kolem Tchaj-wanu, což Tchaj-pej označuje za „šedou operační zónu“ a reaguje zvyšováním vlastní vojenské připravenosti. Čínské aktivity mají za cíl zvyšovat tlak na ostrov, který ale nedosahuje úrovně skutečného boje, uvádí agentury.
Tchajwanská prezidentská kancelář americké vládě poděkovala za to, že pokračuje v politice pravidelného prodeje zbraní, i za podporu Tchaj-wanu při posilování jeho obranných schopností.
Podle Reuters jde o první transakci tohoto druhu od ledna, kdy se funkce amerického prezidenta opět ujal Donald Trump. I když Washington s Tchaj-pejí udržuje jen neoficiální vztahy, je pro ni nejdůležitějším dodavatelem zbraní a zároveň je ze zákona povinen ostrovu poskytovat prostředky k jeho obraně.
Čína považuje Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterou se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní demokratické volby.