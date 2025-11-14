Čína protestuje proti americkému prodeji dílů pro stíhačky Tchaj-wanu


před 1 hhodinou

Čínské ministerstvo zahraničí v pátek vyjádřilo rozhořčení nad rozhodnutím Spojených států prodat Tchaj-wanu díly pro stíhačky. Čína podle svého ministerstva zahraničí učiní vše nezbytné k obraně své suverenity, územní celistvosti a bezpečnosti, napsala agentura Reuters. Peking považuje Tchaj-wan za součást svého území a v minulosti pohrozil, že se s ostrovem spojí i silou. Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo, že díly prodá za 330 milionů dolarů (přes 6,8 miliardy korun).

Prodej by měl být dokončen do jednoho měsíce. Tchaj-wan bude díky tomu podle Pentagonu lépe čelit současným i budoucím hrozbám. Udrží si prý totiž lepší operační připravenost bojových letadel F-16, dopravních C-130 i dalších strojů. Posílí také protivzdušná obrana ostrova, zvýší se odolnost jeho obrany a zlepší se jeho schopnost reakce, uvedlo americké ministerstvo.

Čína pravidelně provádí manévry v námořním a vzdušném prostoru kolem Tchaj-wanu, což Tchaj-pej označuje za „šedou operační zónu“ a reaguje zvyšováním vlastní vojenské připravenosti. Čínské aktivity mají za cíl zvyšovat tlak na ostrov, který ale nedosahuje úrovně skutečného boje, uvádí agentury.

Letoun C-130 tchajwanského letectva na základně Pingtung ve stejnojmenném tchajwanském městě
Zdroj: Reuters/Carlos Garcia Rawlins

Tchajwanská prezidentská kancelář americké vládě poděkovala za to, že pokračuje v politice pravidelného prodeje zbraní, i za podporu Tchaj-wanu při posilování jeho obranných schopností.

Podle Reuters jde o první transakci tohoto druhu od ledna, kdy se funkce amerického prezidenta opět ujal Donald Trump. I když Washington s Tchaj-pejí udržuje jen neoficiální vztahy, je pro ni nejdůležitějším dodavatelem zbraní a zároveň je ze zákona povinen ostrovu poskytovat prostředky k jeho obraně.

Čína tiše pracuje na ovládnutí Tchaj-wanu. Využívá i „kyberarmádu“
Lidé v Pekingu sledují čínské manévry u Tchaj-wanu v říjnu 2024

Čína považuje Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterou se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní demokratické volby.

