Česká republika je v pomoci Ukrajině inspirací pro mnoho zemí, míní americký velvyslanec

Upozornil v této souvislosti na to, že válka vstupuje do třetího roku a dodal, že je nezákonná a zbytečná. „Nebylo vůbec nutné napadnout nezávislou suverénní zemi. Ukrajina je obětí, tato válka musí pokračovat, protože chce pokračovat jedna ze stran, což je Vladimir Putin,“ poznamenal Sabet.

„Velice chválím Českou republiku za to, že poskytla podporu hned v nejranějších stádiích konfliktu. Byla jednou z prvních, která poskytla vojenskou pomoc, ale i humanitární. Česká vláda i český lid otevřely svá srdce i své domovy lidem z Ukrajiny a od té doby je Česká republika pro mnoho zemí inspirací, takže poslední snaha o opatření munice, je to další krok, že se podařily sehnat finanční prostředky, a znovu je to potvrzení dalšího důkazu českého vedení,“ domnívá se velvyslanec.

Velvyslanec si je také vědom velmi zvláštního vztahu mezi Českem a Slovenskem. „Česká republika je samozřejmě suverénní stát, který může činit svá vlastní rozhodnutí, do jaké míry se bude podílet na dialogu se svými spojenci, takže já nemohu komentovat, co řekla vláda České republiky,“ prohlásil Sabet k současné roztržce mezi oběma zeměmi, a to právě kvůli postoji k válce na Ukrajině. Zároveň si myslí, že spojenci musí pomoci Ukrajině se bránit vůči Rusku.

Přestože Westinghouse vypadl z tendru na dostavbu Dukovan, podle velvyslance společnosti záleží na dobrých vztazích s Českem. „Protože co se týká dodávek jaderného paliva do Dukovan a Temelína, je to velice důležitá součást spolupráce mezi Spojenými státy a Českou republikou,“ dodal.

Velvyslanec je nadšený fotograf

Sabet je také mimo jiné nadšeným fotografem. „Fotografování opravdu miluju. Je to můj koníček. A v této zemi se fotí snadno, protože je to strašně krásné, ať už se jedná o města a nebo o nějaké vrchoviny. Říkám tomu skutečně osobní stroj času. Pro mě to zachycuje, co jsem tady zažil od prvního dne, když jsem poprvé jel do Brna, Ostravy, Liberce, a okamžiky si mohu znovu prožít. Jsem přesvědčen, že dělám tu nejlepší práci na světě, a pobývat právě ve vaší zemi byl prostě můj sen, a když to můžu zachytit na fotografii, tak je to prostě něco navíc,“ řekl velvyslanec.