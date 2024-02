Černochová jednala v Izraeli o materiální pomoci. Jeruzalém z Česka dříve získal balistické vesty

„Snažili jsme se získat od izraelské strany informaci, co by vojáci, kteří vstupovali do Pásma Gazy, potřebovali. Bylo nám řečeno, že nejvíce balistické vesty. Jedna z našich společností je měla a mohla jim je poskytnout, takže se v první várce poslalo do Izraele několik beden těchto vest,“ přiblížila Černochová.

Podle ní se krok Prahy setkal s oceněním z Galantovy strany. „Nyní jsme diskutovali o nějaké další možnosti naší pomoci. Týkala by se vojenského materiálu, který v Česku také dokážeme vyrábět. Byl by to materiál od českých soukromých subjektů,“ upřesnila ministryně obrany s tím, že z bezpečnostních důvodů nechce uvést žádné detaily. „Je to materiál, který má naše země k dispozici a může Izraeli posloužit tak, jako slouží na Ukrajině,“ dodala.