Bulharsko v předčasných volbách vybírá nový parlament

Bulharsko v neděli v předčasných parlamentních volbách, osmých za posledních pět let, vybírá nový parlament. Průzkumy veřejného mínění za favorita označují nové uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva, jehož považují kritici za proruského.
Bulharskem, které má zhruba 6,4 milionu obyvatel, roky zmítají korupční aféry. Radev, jehož levostředová strana Progresivní Bulharsko by mohla získat přes třicet procent hlasů, slibuje obnovit právní řád. Zároveň se staví proti některým postojům Evropské unie, mimo jiné odmítá evropskou zelenou politiku, chce obnovit spolupráci s Ruskem a staví se proti dodávání zbraní na Ukrajinu, která od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi.
Radevovým hlavním soupeřem je konzervativní středopravicové uskupení GERB-SDS, které mělo v průzkumech přibližně dvacetiprocentní podporu. Strana GERB se označuje za proevropskou a otevřeně podporuje Ukrajinu, čelí však obviněním z korupce.
Volební místnosti se otevřeli v 07:00 místního času (06:00 SELČ) a zavřou se ve 20:00 (19:00 SELČ). Po skončení hlasování budou dostupné odhady výsledků, jasno o vítězi by mohlo být během noci či v pondělí ráno. Oficiální konečné výsledky by volební komise mohla podle DPA oznámit do čtyř dnů.