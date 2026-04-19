Bulharsko v předčasných volbách vybírá nový parlament


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Bulharsko v neděli v předčasných parlamentních volbách, osmých za posledních pět let, vybírá nový parlament. Průzkumy veřejného mínění za favorita označují nové uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva, jehož považují kritici za proruského.

Bulharskem, které má zhruba 6,4 milionu obyvatel, roky zmítají korupční aféry. Radev, jehož levostředová strana Progresivní Bulharsko by mohla získat přes třicet procent hlasů, slibuje obnovit právní řád. Zároveň se staví proti některým postojům Evropské unie, mimo jiné odmítá evropskou zelenou politiku, chce obnovit spolupráci s Ruskem a staví se proti dodávání zbraní na Ukrajinu, která od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi.

Radevovým hlavním soupeřem je konzervativní středopravicové uskupení GERB-SDS, které mělo v průzkumech přibližně dvacetiprocentní podporu. Strana GERB se označuje za proevropskou a otevřeně podporuje Ukrajinu, čelí však obviněním z korupce.

Pokus o kupování hlasů. Bulharská policie zabavila stovky tisíc eur na úplatky
Bulharská policie, ilustrační snímek

Volební místnosti se otevřeli v 07:00 místního času (06:00 SELČ) a zavřou se ve 20:00 (19:00 SELČ). Po skončení hlasování budou dostupné odhady výsledků, jasno o vítězi by mohlo být během noci či v pondělí ráno. Oficiální konečné výsledky by volební komise mohla podle DPA oznámit do čtyř dnů.

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

před 1 hhodinou
Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel

V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Migrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

VideoMigrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

před 21 hhodinami

Bulharsko v předčasných volbách vybírá nový parlament

Bulharsko v neděli v předčasných parlamentních volbách, osmých za posledních pět let, vybírá nový parlament. Průzkumy veřejného mínění za favorita označují nové uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva, jehož považují kritici za proruského.
před 4 mminutami

Jednání s USA pokročila, k dohodě je však daleko, tvrdí šéf íránského parlamentu

V jednáních se Spojenými státy nastal pokrok, uvedl v sobotu v noci předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od dosažení závěrečné dohody jsou však obě země podle jeho vyjádření daleko. Informovala o tom agentura AFP.
před 2 hhodinami

KLDR odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země

Severní Korea v noci na neděli odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země. Podle agentury AFP se jedná o nejnovější z řady odpalů, které tento jadernými zbraněmi vyzbrojený stát v poslední době provedl. Střely podle jihokorejské armády mířily východním směrem. Japonské ministerstvo obrany později uvedlo, že dopadly do vod u východního pobřeží Severní Koreje.
01:03Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Vytvoření takzvané žluté linie příměří v jižním Libanonu, která omezuje návrat tamních obyvatel, oznámila v sobotu izraelská armáda. Podobná linie funguje v Pásmu Gazy. Izraelští vojáci v uplynulý den již udeřili na několik podezřelých, kteří se k této demarkační linii ze severní strany přiblížili. V sobotu během přestřelky na jihu Libanonu neznámí ozbrojenci zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři byli zraněni.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Šest lidí zemřelo a dalších čtrnáct bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatické zbraně na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva, informují ukrajinská média. Policie ho zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími a nedařilo se s ním vyjednávat. Podle generálního prokurátora Ruslana Kravčenka vraždil 58letý muž pocházející z Moskvy.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Africký kontinent nelze dál drancovat a vykořisťovat, varoval papež v Angole

Papež Lev XIV. se v sobotu během své cesty po čtyřech afrických zemích sešel s angolským prezidentem Joaem Lourencem a přednesl svůj první projev. V něm podle agentury Reuters ostře kritizoval „despoty a tyrany“, kteří slibují bohatství, ale jejichž prázdné sliby vedou jen k utrpení a úmrtím. Vyzval také angolské představitele, aby prolomili „kruh zájmů“, který podle agentury AP po staletí drancoval a vykořisťoval africký kontinent.
před 9 hhodinami

V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel

Po sečtení všech zbývajících hlasů odevzdaných v maďarských volbách získala Tisza ve 199členném parlamentu ústavní většinu 141 křesel. Strana Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána bude mít v unii s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou (KDNP) v příštím volebním období pouze 52 poslanců. Do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly. Ukázaly to konečné výsledky maďarského volebního úřadu po sečtení 100 procent hlasů.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
