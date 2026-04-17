Pokus o kupování hlasů. Bulharská policie zabavila stovky tisíc eur na úplatky


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Bulharská policie za posledních 24 hodin zabavila dalších zhruba 295 tisíc eur (asi sedm milionů korun), které podle ní byly určeny na úplatky pro voliče před nedělními parlamentními volbami. Informovala o tom agentura EFE. Podle bulharské tiskové agentury BTA policie také kvůli uplácení voličů zatkla čtyři lidi. Ze zveřejněných informací není jasné, který voličský tábor měly peníze posílit.

Téměř dvě stě tisíc eur a seznamy voličů s jejich osobními údaji našla bulharská policie na čtyřech adresách ve městě Varna, citovala BTA ministerstvo vnitra. Podle něj šlo o organizovanou skupinu a vyšetřování v této věci policie zahájila před necelými třemi týdny.

Při dalších čtyřech raziích v jiných částech země policie za poslední den našla asi 95 tisíc eur, které měly rovněž sloužit jako úplatky voličům za to, že dají hlas konkrétní straně. O jakou stranu šlo, média neuvádějí.

Bulharský prezident Radev oznámil, že podá demisi
Bulharský prezident Rumen Radev

Tento týden bulharská policie podle EFE informovala, že při různých operacích proti kupování hlasů zabavila celkem milion eur. Později také uvedla, že pro tento účel byly používány i falešné bankovky.

Bulharsko v neděli pořádá osmé parlamentní volby za posledních pět let. Očekává se vítězství nového uskupení exprezidenta Rumena Radeva, které by mohlo ukončit období dlouhé politické nestability. Radev je označován za proruského, kritizuje pomoc Ukrajině i řadu politik Evropské unie, včetně takzvaného Green Dealu.

Bulharsko je sužováno nestabilitou od roku 2021, kdy po masivních protikorupčních demonstracích ztratil moc dlouholetý konzervativní premiér Bojko Borisov. Od té doby žádná vláda v nejchudším členském státě Evropské unie nevydržela déle než rok. K pádu té poslední vedly rozsáhlé protesty proti rozpočtovému plánu, které loni přiměly k demisi premiéra Rosena Željazkova.

Bulharsko přechází na euro v politicky citlivé době
Bulharské obchody zobrazují ceny ve staré a nové měně

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

Zástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Aplikace na ověřování věku je hotová, dle experta si ji země EU budou moci přizpůsobit

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že experti EK dokončili aplikaci, která má ověřovat věk uživatelů on-line platforem. Je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, doplnila. Podle informatika Ondřeje Rozinka by toto řešení mělo být bezplatné, funkční a zcela anonymní, členské státy si ho navíc budou moci samy nastavit tak, jak jim vyhovuje.
Izrael podle Libanonu porušuje příměří, Hizballáh zaútočil na izraelské vojáky

Izrael pokračuje v bombardování jižního Libanonu i po začátku vyhlášeného příměří, uvedla v pátek nad ránem podle agentur Reuters a AFP libanonská média. Militantní šíitské hnutí Hizballáh naproti tomu uvedlo, že v reakci na izraelské útoky bombardovalo skupinu izraelských vojáků na jihu Libanonu. Žádné škody ani oběti nejsou hlášeny. Americký prezident Donald Trump Hizballáh vyzval, aby klid zbraní neporušoval. Generální tajemník OSN António Guterres apeloval na dodržování příměří všemi stranami, informuje Reuters.
Česko pro bezpečnost Hormuzského průlivu nabídne pasivní radar, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že Česko pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu nabídne na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí pasivní radar. Bude to ve chvíli, kdy se situace zklidní, dodal Babiš, který o české pomoci při zajištění průlivu hovořil ve čtvrtek po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Rusko útočilo na Dnipro a Oděskou oblast, Rumunsko zaznamenalo cizí dron

Rusko v noci na pátek vyslalo na Ukrajinu jednu balistickou střelu a 172 dronů, ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 147 z nich. Ruské údery zasáhly Dnipro či Oděskou oblast, kde na několika místech vypukly požáry. Cizí dron zaznamenalo také Rumunsko, a to nedaleko ukrajinské hranice. Rusko tvrdí, že sestřelilo 62 ukrajinských bezpilotních letounů.
Chilský prezident Kast přijal ve svém sídle Pavla jako první zahraniční návštěvu

Nový chilský prezident José Antonio Kast přijal v prezidentském paláci La Moneda českého prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Pro Kasta je česká hlava státu první zahraniční návštěvou od březnového nástupu do funkce. Po jednání Kast řekl, že obě země pojí dlouholetá tradice diplomatických vztahů. Pavel na tiskové konferenci uvedl, že Česko považuje Chile za přirozeného partnera pro rozšiřování spolupráce.
Netanjahu potvrdil Trumpem oznámené příměří mezi Izraelem a Libanonem

Americký prezident Donald Trump oznámil příměří poté, co hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem. Později dodal, že příměří zahrnuje i Hizballáh. Příměří vstoupilo v platnost ve čtvrtek ve 23:00 SELČ. Izraelský premiér Netanjahu podle agentury Reuters oznámil, že s příměřím souhlasil, ale že v Libanonu zůstanou izraelští vojáci. Hizballáh toto odmítl. Dokument americké diplomacie o náplni příměří odchod izraelských vojáků z Libanonu rovněž nezmiňuje.
Česko podle prezidenta Filipín zadrželo muže podezřelého ve vlasti z korupce

České úřady podle filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose mladšího zadržely muže zapojeného do korupční aféry, která na Filipínách vyvolala u veřejnosti kritiku a masové protesty. Obě země nyní podle prezidenta jednají o mužově předání, napsala agentura AP, která zároveň upozornila, že Filipíny nemají s Českou republikou uzavřenou smlouvu o vydávání.
