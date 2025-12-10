AFP: Hamás navrhuje přestat zbrojit výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze

Palestinské teroristické hnutí Hamás navrhuje „zmrazit“ své vyzbrojování výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze. Podle agentury AFP to ve středu řekl bývalý vůdce hnutí Chálid Mišal v rozhovoru se stanicí al-Džazíra. Podle něho je také uskupení otevřené myšlence, že by na mír na hranicích palestinského území s Izraelem dohlížely zahraniční síly.
Mišal odmítl myšlenku na úplné odzbrojení Hamásu, kterou označil podle AFP jako „neakceptovatelnou“. Hnutí je ale ochotné uložit své zbraně a dočasně dále nezbrojit pod podmínkou, že nedojde k žádné další vojenské eskalaci v Gaze.
Zahraniční ozbrojené síly poté podle Hamásu mohou dohlížet na mír na hranicích Pásma Gazy a Izraele, ale Mišal odmítl možnost, že by mohly působit uvnitř palestinského území. Hnutí by to podle něj vnímalo jako okupaci, píše AFP.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli. Izrael vzápětí zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze ovládaného Hamásem zabila více než sedmdesát tisíc Palestinců. Údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí byli civilisté. Úřady v Gaze tvrdí, že izraelská armáda od začátku příměří zabila přes 360 Palestinců.