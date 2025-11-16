Hamás posiluje kontrolu v Gaze, regulace cen a poplatky rostou

V době, kdy Spojené státy začínají prosazovat své budoucí plány pro Gazu, se teroristické hnutí Hamás dle obyvatel Pásma snaží rozšířit svou kontrolu nad územím – od regulace cen kuřat až po vybírání poplatků za cigarety. To však vyvolává rostoucí pochybnosti o tom, zda se teroristické hnutí skutečně vzdá své autority, jak přislíbilo, píše agentura Reuters.
Krátce po podepsaném příměří, jež vstoupilo v platnost minulý měsíc, Hamás rychle obnovil kontrolu nad oblastmi, ze kterých se Izrael stáhl. Zároveň zabil desítky Palestinců, které obvinil ze spolupráce s Jeruzalémem, z krádeží nebo jiných zločinů. Zahraniční mocnosti požadují, aby se hnutí odzbrojilo a opustilo vládu. Dosud se však nedohodly, kdo jej u vlády nahradí.
Dvanáct obyvatel Gazy popsalo, že stále silněji pociťují rostoucí kontrolu Hamásu v každodenním životě. Podle nich úřady dohlížejí na veškeré zboží vstupující do oblastí pod vládou Hamásu, vybírají poplatky za některé soukromé dovozy, včetně pohonných hmot a cigaret, a pokutují obchodníky podezřelé z příliš vysokých cen. Tyto praktiky potvrdilo deset obyvatel regionu, včetně tří místních obchodníků.
Ismáíl Savábta, vedoucí mediálního oddělení vlády Hamásu, reagoval, že zprávy o zdanění cigaret a pohonných hmot jsou nepřesné, a popřel, že by vláda jakékoli daně zvyšovala.
„Hamás je připravený předat moc“
Úřady pouze uskutečnily naléhavé humanitární a administrativní kroky a zároveň vynaložily těžké úsilí na kontrolu cen, tvrdí Savábta. Zopakoval, že Hamás je připravený předat moc nové technokratické správě a uvedl, že jeho cílem je zabránit chaosu v Gaze: „Naším cílem je, aby předání moci probíhalo hladce,“ sdělil.
Hátem Abú Dalál, majitel obchodního centra v Gaze, podotkl, že ceny jsou vysoké, jelikož do Gazy nepřichází dostatek zboží. Vládní zástupci se podle něj snažili vnést do ekonomiky řád, objížděli oblast, kontrolovali zboží a stanovovali ceny.
Mohammed Chalífa, který zrovna nakupoval v oblasti Nusejrát v centru Gazy, zdůraznil, že ceny se neustále mění navzdory pokusům o jejich regulaci. „Je to jako na burze. Ceny jsou vysoké. Nejsou žádné příjmy, situace je těžká. Život je náročný a zima se blíží,“ vyjmenoval.
Mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Pásmo Gazy zajistil 10. října příměří a propuštění posledních žijících rukojmí zajatých během útoků Hamásu na Izrael ze 7. října 2023.
Plán požaduje zřízení přechodné správy v Gaze, nasazení mezinárodních bezpečnostních sil, odzbrojení Hamásu a zahájení rekonstrukce. Agentura Reuters však tento týden s odvoláním na více zdrojů informovala, že faktické rozdělení Gazy se jeví jako stále pravděpodobnější, izraelské síly zůstávají rozmístěny na více než polovině území a snahy o prosazení plánu zatím selhávají.
„Hamás zapouští kořeny“
Téměř všichni z dvou milionů obyvatel Gazy žijí v oblastech kontrolovaných Hamásem, který v roce 2007 převzal nad územím kontrolu od Palestinské samosprávy (PA) prezidenta Mahmúda Abbáse a jeho hnutí Fatah.
Ghais Omarí, vedoucí pracovník Washingtonského institutu, uvedl, že cílem kroků Hamásu je ukázat obyvatelům Gazy i zahraničním mocnostem, že jeho vlivu se nelze vyhnout. „Čím déle mezinárodní společenství otálí, tím hlouběji Hamás zapouští kořeny,“ upozornil Omarí.
