Фонд Repower зосередив свою діяльність насамперед на психологічній реабілітації українських військових медиків. Під час 10-денного перебування у Швеції звільнений зі служби медичний персонал пройде групові заняття, індивідуальну терапію, обмін досвідом з іноземними колегами, а також культурно-історичну програму. Про реабілітацію розповіла директор фонду Марина Садикова редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.
Реабілітація українських військових медиків
Реабілітація українських військових медиків (zdroj: ČT24)
Rehabilitace ukrajinských vojenských zdravotníků
Především na psychickou rehabilitaci ukrajinských vojenských zdravotníků se zaměřila ve své činnosti nadace Repower. Během desetidenního pobytu ve Švédsku absolvují zdravotníci uvolnění ze služby skupinová sezení, individuální terapie, výměnu zkušeností se zahraničními kolegy a také kulturní a historický program. Rehabilitaci popsala ředitelka nadace Maryna Sadykovová redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.