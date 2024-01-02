Реабілітація українських військових медиків

Фонд Repower зосередив свою діяльність насамперед на психологічній реабілітації українських військових медиків. Під час 10-денного перебування у Швеції звільнений зі служби медичний персонал пройде групові заняття, індивідуальну терапію, обмін досвідом з іноземними колегами, а також культурно-історичну програму. Про реабілітацію розповіла директор фонду Марина Садикова редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.