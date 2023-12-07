Бурхливий ріст українського Закарпаття

З початку війни до найзахіднішого регіону країни релокувалося до 40 відсотків усього українського бізнесу. Таким чином, Закарпатська область демонструє значне економічне зростання. Область підтримує українську армію та понад 300 тисяч біженців із потенційно небезпечних регіонів. За чеської допомоги в цьому районі мають створити реабілітаційний центр для військових. Про це розповів голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник.