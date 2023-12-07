З початку війни до найзахіднішого регіону країни релокувалося до 40 відсотків усього українського бізнесу. Таким чином, Закарпатська область демонструє значне економічне зростання. Область підтримує українську армію та понад 300 тисяч біженців із потенційно небезпечних регіонів. За чеської допомоги в цьому районі мають створити реабілітаційний центр для військових. Про це розповів голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник.
Бурхливий ріст українського Закарпаття
Зростання Закарпатської України (zdroj: ČT24)
Rychlý růst ukrajinské Zakarpatské oblasti
Až 40 procent veškerého ukrajinského obchodu se od začátku války přemístilo do nejzápadnějšího regionu země. Zakarpatská oblast tak vykazuje velký hospodářský růst. Podporuje ukrajinskou armádu i více než 300 tisíc uprchlíků z nebezpečných míst. S českou pomocí má v oblasti vzniknout rehabilitační centrum pro vojáky. Redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové to řekl šéf Zakarpatské oblastní vojenské správy Viktor Mykyta.