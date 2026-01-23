Pracovat s pilkou a kladívkem se děti v Holešově učí už od školky

Mateřská škola Sluníčko v Holešově na Kroměřížsku patří mezi první desítku mateřských škol v Česku, které se zapojily do pilotního projektu Technické školky. Jeho cílem je rozvíjet už v útlém věku u dětí zručnost, zájem o techniku a práci s nástroji. Na Slovensku projekt funguje už deset let.
Trochu hra, trochu práce – vybavení řemeslných koutků ve třídách holešovské mateřské školy je plně funkční. Albert piluje vrbový proutek, Nela se učí zatloukat kladívkem. „Děti běžně pracují s veškerým nářadím, které si dovedete v dílně představit,“ uvedla ředitelka školy Veronika Trnčáková Kuželová.
Děti také znají pravidla práce u pracovních stolů – například kolik jich tam může být v jednu chvíli, že mají používat rukavice nebo že po sobě musí vše uklidit.
Samostatnost a praktičnost
„Děti to moc baví. V dnešní době některé z nich nemají možnost si doma něco vyrobit s rodiči, proto se jim to ve školce snažíme umožnit. Nejvíc je baví zatloukání hřebíků nebo řezání pilkou,“ popsala učitelka Pavlína Kupková. Děti mohou u pracovních stolů samy tvořit, i když není ve školce řízená aktivita.
„Podali jsme žádost a byli jsme vybráni, za což jsme velmi rádi. Koresponduje to s tím, kam děti chceme vést – k samostatnosti a praktičnosti do života,“ vysvětlila ředitelka Kuželová.
Projekt Technické školky vznikl původně na Slovensku. „Dnes už máme na Slovensku sto mateřských škol, které jsou technické, a další přibývají,“ uvedl předseda Sdružení měst a obcí Slovenska Jozef Božik.
V Holešově se konala také mezinárodní konference Česko-slovenského fóra spolupráce, která přivedla vzdělávací projekt Technické školky ze Slovenska do České republiky.
Učitelky z Holešova chtějí předávat zkušenosti dál
„Dlouhodobě se zaměřujeme na to, aby vzdělávání dětí nebylo pouze teoretické, ale postavené na prožitku a praktické zkušenosti. Zapojení dětí do programu technických školek rozvíjí jejich jemnou motoriku, logické myšlení i kreativitu při řešení problémů,“ uvedl Pavel Štorkán, ředitel spolku EDU integrátor, který projekt Technické školky v Česku zavádí.
Holešovská mateřská škola by se navíc v budoucnu mohla stát centrem pro vzdělávání pedagogů. „Naše učitelky projdou školením v metodice práce s dětmi v dílničkách. V horizontu několika let by se tak z naší mateřské školy mohlo stát centrum pro vzdělávání pedagogických pracovníků. V praxi by to znamenalo, že k nám budou jezdit učitelky z jiných mateřských škol, které toto téma osloví, a přímo na místě se seznámí s tím, jak s dětmi pracujeme,“ dodala ředitelka školky.