Reportéři ČT: Kvůli sporům podnikatele s obcí mají občané kontaminovanou vodu

Vyhrocené spory mezi kontroverzním podnikatelem Zdeňkem Boříkem a Předslaví na Klatovsku, trvající roky, dále gradují. Občané mají kvůli neshodám podnikatele s obcí radioaktivní vodu, protože část stavby nového vodovodu zablokovala firma, v níž Bořík působil. Stavbě brání také ekologický spolek Medvěd – ten ale podle verdiktu soudů nemá s ekologií nic společného a funguje pouze jako nátlaková organizace v podnikatelových službách.
Podnikatele Boříka vzala v roce 2004 slovenská kriminální policie do vazby kvůli podezření z ilegálního lovu přísně chráněných tetřevů, které měl podle policistů střílet ze svého vrtulníku. O dva roky později ale podnikatele soud osvobodil. V září 2016 měl pak Boříkův stroj nelegálně přistát na střeše domu na plzeňském sídlišti. A jeho vrtulník figuroval i v další kauze.
Letos v dubnu přetrhnul podnikatelův vrtulník dráty vysokého napětí nedaleko Dýšiny. Obec kvůli tomu byla několik hodin bez elektrické energie. Bořík se rozhodl přistát na tamním golfovém hřišti. Policie odmítla poskytnout k případu podnikatele jakékoliv informace, jelikož je případ stále v šetření.
Blokování stavby vodovodu
Reportéři ČT loni v červnu ukázali, jak Bořík a lidé a firmy s ním spjaté znepříjemňují život obyvatelům Předslavi. Blokují například stavbu vodovodního řadu, který měl už v roce 2023 od Klatov do obce přivést vodu nekontaminovanou uranem.
„Půjčili jsme si cisternu z hmotných rezerv státu. Dovážíme vodu z našeho druhého vodovodu Petrovičky Makov,“ popsal situaci starosta Předslavi Miroslav Kreuzer (nestr.). Situace komplikuje také například provoz společnosti Měcholupská zemědělská, kde je ustájeno čtyři sta dojnic.
Výběrové řízení na část stavby vodovodu do Předslavi, kterou zajišťuje město Klatovy, vyhrála v minulosti Boříkova firma HOBR. Ta odmítla kvůli formálním nedostatkům staveniště převzít. Podle starosty Předslavi šlo ale spíše o mstu podnikatele kvůli jeho sporům s obcí.
„Od té doby se předělává projektová dokumentace a všechna povolení, řekněme, dva a půl roku zpátky,“ informoval Kreuzer. „Stále ještě nedržíme platné stavební povolení, byť bylo vydané 18. srpna a jsou tam nějaká odvolání,“ sdělil místostarosta města Klatovy Václav Chroust (ODS).
Spolek Medvěd
Proti vydanému stavebnímu rozhodnutí se odvolala jedna z firem Zdeňka Boříka RD NEMO a také spolek Medvěd. Většina jeho členů jsou známí nebo zaměstnanci Boříka.
„Dodáváme lidem do vodovodu kontaminovanou vodu uranem, i když pod výjimkou. Ale nejnovější aktivita ze strany spolku Medvěd a pana Boříka je, že udali nás jako provozovatele vodovodu, že vodu máme kontaminovanou, i když to v podstatě zapříčinili,“ popsal Kreuzer.
„Spolek Medvěd je zapsaný spolek, který si vytknul jako svůj cíl ochranu životního prostředí v našem okolí, a myslím si, že i jinde. Nicméně to funguje jako zástěrka pro podnikatelské aktivity pana Boříka,“ poznamenal bývalý starosta Předslavi Petr Šindelář.
Mezi zakládající členy spolku patří Josef Brtník, donedávna jednatel dodavatele betonových produktů BSG. A také muž, který podle časopisu Respekt jako městský policista v roce 1997 utýral společně s kolegou odchyceného psa.
Brtník nereagoval na telefonát Reportérů ČT ani na zaslané dotazy. Na ty neodpověděl ani předseda spolku Tomáš Hrouda, odkázal pouze na stránky spolku. Opakované žádosti o rozhovor nechal bez odezvy i Zdeněk Bořík.
Čistírna odpadních vod
Problémy začaly před čtyřmi lety, kdy Předslav začala budovat čistírnu odpadních vod. Bořík projevil zájem, aby se odpad ze stavby dovážel na jeho skládku. Podle starosty Kreuzera se však spřízněná firma Boříka nedokázala domluvit s realizační společností stavby. Od té doby firmy a lidé Zdeňka Boříka komplikují obci i místním obyvatelům život.
„Začalo to v podstatě na životním prostředí v Klatovech, (následovalo) životní prostředí v Plzni, inspekce životního prostředí, hospodářská kriminálka v Klatovech, státní zastupitelství, Krajský v Plzni, Fond životního prostředí v Praze, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo dopravy a teď naposledy ministerstvo zdravotnictví s hygienou,“ vyjmenoval Kreuzer.
Spolek Medvěd v červnu 2023 napadl kolaudační rozhodnutí na stavbu čistírny a žádal jeho zrušení. „Myslím si, že pan Bořík má ten pocit, že jsme mu ukradli kšeft za tři miliony korun, a snaží se nám dokázat, že on to tady bude řídit,“ míní Kreuzer.
Krajský soud v Plzni a následně i Nejvyšší správní soud žalobu spolku zamítl. „Z provedeného dokazování sice vyplynulo, že žalobce má uvedeno ve stanovách, že účelem spolku je mimo jiné ‚ochrana přírody a krajiny‘, ovšem žádná konkrétní činnost, kterou by žalobce skutečně soustavněji vyvíjel směrem k ochraně přírody a krajiny, respektive životního prostředí, nebyla žalobcem nejen prokázána, ale k dotazům soudu ji žalobce ani nedokázal při soudním jednání přesvědčivě potvrdit,“ stojí v prohlášení krajského soudu.
Atmosféra v Předslavi houstne. Po obci jsou rozmístěné billboardy proti tamnímu starostovi, v poslední době se objevily také dehonestující samolepky. Boříkovi jsou pak na silnici vedoucí z jeho domu do jeho firmy věnovány nápisy, které ho vyzývají, aby obec opustil.
