Reportéři ČT: Blokování územního plánu či nátlak. Obec „válčí“ s vlivným podnikatelem

Podobnému nátlaku čelí i místní zemědělská společnost, s níž chtěl Bořík směnit pozemky. A protože společnost na dohodu nepřistoupila, zablokoval jí cestu na pole. Patří mu totiž část příjezdové komunikace, kterou se předtím písemně zavázal farmářům nechat k užívání. „Všechno to objíždíme, veškerá technika. A jezdíme po jejich (jiného družstva – pozn. redakce) polích, protože tam jiná cesta nevede. Je to delší o deset, dvanáct, třináct kilometrů,“ popsal Luboš Šilhavý z Měcholupské zemědělské.

„Ty problémy začaly postupně vznikat s tím, jak on budoval místo, kde dnes žije se svojí rodinou. Ve stylu: Něco potřebuji, mám nějaký úmysl, chtěl bych to, a pokud to nepůjde, tak budeme postupovat jinak,“ popsal bývalý starosta Předslavi Petr Šindelář (NK).

Protože starosta a advokát Michal Čapek zastupuje spolek Medvěd i firmu Zdeňka Boříka, požádali ho Reportéři ČT o zprostředkování rozhovoru. „No, já se ho zeptám, nemám s tím problém,“ ujistil Čapek. Protože na žádost nikdo nereagoval, zkusili Reportéři ČT Boříka kontaktovat sami v jeho domě. Neuspěli ani v jeho dvou dalších sídlech v Klatovech a v Praze, ani telefonicky.

Obří nádrž na zalévání

Na spory Boříka s obcí doplácejí místní obyvatelé. Jedním z nich je Michal Joza. Tomu zmizela voda ze studny poté, co firma spojená s Boříkem vybudovala poblíž jeho domu objekt údajně určený k agroturistice. „Celé to začalo tím, že Bořík, nebo jeho firma, vybudovali toto zařízení, kde je velká nádrž na vodu. A v podstatě v celé této oblasti do ní jímá a čerpá vodu,“ popsal starosta obce Kreuzer. „Plní si tady nádrž, která je možná na jeden a půl tisíce metrů kubických vody. Takže se mi ztratila voda ve vrtu. Na to konto jsem si vykopal 220metrovou přípojku, kterou mi Bořík dle smlouvy teda umožnil udělat. No a potom mi ji nechal ustřihnout,“ tvrdí Joza.

„Nevím (proč to dělá). Je to asi jeho takový sport, protože ho prostě baví tyhlety věci dělat. A ještě jsem si dovolil mu neprodávat svoje pozemky, které on strašně chtěl,“ dodal Joza. Aby měl vodu, dohodl se s obcí na vybudování tlakového vodovodu. Jenže Bořík od jeho souseda a shodou okolností svého zaměstnance zakoupil pozemek, přes který měl vodovod vést. A stavbu tak zablokoval. „My si nemáme pomalu čím vyčistit zuby a tady po silnici teče vody, že je to neúnosné,“ posteskl si Joza.

Reportéři ČT se pokusili Boříka oslovit znovu. Když nereagoval na zaslaný e-mail, vypravili se za ním do již zmíněné betonárky. Podnikatel z areálu nechal štáb vyvést jednatelem firmy a zakladatelem spolku Medvěd Brtníkem.

Stavba nového přívodu vody stojí

Firmám a spolku spojenými se Zdeňkem Boříkem se podařilo zablokovat i další pro obec důležitý projekt, přívod vody od Klatov. „Před čtyřmi lety jsme se dozvěděli, že naše voda je kontaminovaná uranem. Tak jsme začali dělat projektovou dokumentaci, kterou jsme po roce obdrželi. Letos v prosinci mělo být vše postavené, abychom mohli vodu čerpat,“ vysvětlil starosta Předslavi.

„Výběrové řízení vyhrála firma Hobr, kterou ovládá Bořík. A ten v podstatě stavbu ještě ani nezačal,“ dodal Kreuzer. „To výběrové řízení vyhrál a poté odmítl převzít staveniště. Z nějakých opět procesních, legislativních důvodů. Takže on tu stavbu v současné době blokuje,“ doplnil bývalý starosta obce Šindelář.

Zablokovaný územní plán

Boříkovi se alespoň dočasně podařilo zablokovat i nový územní plán obce. „On využívá k přepravě vrtulník. Takže jsou nějaká omezení a je jasné, že kdyby tam stály nějaké stavby, tak si lidé mohou stěžovat na hluk. To je asi důvod, že tam on sám nechce další výstavbu,“ vysvětlil Šindelář.

Redaktorovi ČT se podařilo podnikatele oslovit alespoň přes plot jeho firmy. Odpovědí na otázky se nedočkal. Bořík nakonec po třech týdnech mlčení nabídl, že by rozhovor poskytl. Po zaslání otázek ale svou nabídku vzal zpět.