Nejsme spásní andělé, naše práce je na problém dokola upozorňovat, říká Loudová z Reportérů ČT

Ve své reportáži Na obtíž dala Barbora Loudová hlas skupině lidí, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Často si ji ale v potřebné míře nemůžou dovolit a musí do ústavu. Za reportáž v květnu získala Novinářskou cenu. Loudová se v pořadu Reportéři České televize tématu příspěvku na péči chce věnovat i dál. „Jsou věci, na které upozorníme a ony se změní. To je pak pohon pro další práci,“ říká v podcastu Background ČT24.

„Věděla jsem, že domácí péče o umírající nebo nemocné je problém. Řekla jsem si, že je to jednoznačně něco, co stojí za zpracování,“ dodává s tím, že částečnou motivací byla i vlastní zkušenost. Začala proto hledat další podobné příběhy. Jejím respondentům často výše příspěvku na péči nestačí na pokrytí potřebné péče. Ceny za asistenční služby se navíc zdražují.

Konkrétně téma na reportáž , za kterou získala Novinářskou cenu, začala zpracovávat poté, co se jí ozvala jedna z respondentek, se kterou už byla dříve v kontaktu. „Do posledních chvil se starala o tatínka, protože bylo jeho velké přání zemřít v klidu doma obklopený rodinou. Vývoj byl ale tak rychlý, že na to systém nebyl připravený,“ popisuje reportérka. Jak vyplývá z reportáže, příspěvek na péči byl muži vyplacen až po jeho smrti.

Změna je super, ale proto to neděláme

Přesvědčit některé lidi v obtížných situacích mluvit na kameru není podle Loudové snadné. „Panu Tomášovi, který v reportáži vystupuje, se ven se svým příběhem nejdřív příliš nechtělo. Nechtěl, aby ho lidi litovali. Což je úžasné na všech podobných respondentech a respondentkách, ta pokora, se kterou k tomu přistupují,“ míní Loudová.

„Nakonec hodně slyšel na to, že může pomoci i ostatním, že to může být nějaký motor do budoucna, aby se situace pohnula,“ doplňuje reportérka.

K tomu, jak moc velký dopad můžou mít její reportáže, ale Loudová přistupuje se střízlivým nadhledem. „Když se něco podaří, něco se maličko změní, tak je to samozřejmě super. Ale je podle mě nutné si říct, že proto to neděláme, nejsme žádní ‚spásní‘ andělé. Naše práce je pořád dokola na problém upozorňovat a doufat, že se něco málo změní.“

Moc obrazu ji uchvátila

V televizi se čerstvá držitelka Novinářské ceny za audiovizuální reportáž přitom na začátku své kariéry vůbec neviděla. „Já jsem vždycky chtěla psát a případně si u toho fotit. To byla moje největší ambice s obrazem,“ usmívá se.

V České televizi začínala v Redakci analýz a plánování. „Je to taková startovací redakce pro lidi, kteří by si chtěli vyzkoušet práci v televizi,“ líčí. Odtud přešla do redakce pořadu Newsroom ČT24 a stála mimo jiné u počátku podcastu, kterého je sama hostem.

Během své kariéry se ale na čas uchýlila i k psaní a z televize si odskočila do Deníku N. „Moc obrazu je něco, co mě uchvátilo. Psaní mě baví, ale pořád jsem přemýšlela nad tím, jak by věci v televizi šlo udělat tak, aby to víc vyznělo,“ vzpomíná na svůj čas v deníku. Do České televize se po několika měsících vrátila, tentokrát do pořadu Reportéři ČT.