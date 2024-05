Reportéři ČT: Výsledek tahanic a osočování. Konec energetické firmy Malina je zřejmě nevyhnutelný

Před rokem zkrachoval jeden z největších solárních byznysů v Česku. Energetický holding Malina měl tehdy přes miliardu korun dluhů a nechal za sebou tisíce zákazníků bez peněz i fotovoltaiky. Zachránit situaci měla reorganizace. Do hry o Malinu ale v zimě vstoupili další dva hráči s tím, že podnikání firmy převezmou. Teď se osočují z predátorských praktik i zastrašování. Malina tak definitivně míří do konkurzu a vypadá to, že její konec je nevyhnutelný. Pro Reportéry ČT natáčela Zuzana Černá.

Tepelná čerpadla, fotovoltaiku na střechách a velké úspory na energiích holding Malina sliboval zhruba pěti tisícům zákazníků. Víc než polovině z nich ale zakázku nedodal. Záhy skončil v dluzích. A teď nezvládl ani další slib – že se restartuje a víc než miliardové dluhy vyřeší. „Aktuálně byl prohlášen konkurs. (...) Nyní neběží reorganizační proces, je to likvidační způsob řešení úpadku,“ sdělil insolvenční správce Rudolf Vinš.

„Přijde mi nejvíce fér vůči lidem, říci, že už to nebudeme prodlužovat, a ať to zpeněží a vyřeší správce,“ okomentoval krizový manažer holdingu Malina Lukáš Uhl. „Byl pouze jediný pokus, v němž mohl být reorganizační plán souladně přijat a následně zrealizován. To by však museli všichni aktéři táhnout za jeden provaz. To se nezdařilo. Můžeme jen spekulovat, proč se tak stalo,“ řekl soudce Městského soudu v Praze Jiří Rada. Boj mezi fotovolty a TNG Air Řešení jednoho z největších úpadků tohoto tisíciletí narazilo. Malina neuspěla s nápadem, že by jí mohla pomoct čínská firma s vazbou na majitele Cyrila Regnera, jehož management Malinu ke krachu přivedl. Do hry o Malinu pak vstoupili dva velcí hráči — společnost TNG Air a konsorcium v čele s firmou fotovolty.

Obě skupiny skupovaly pohledávky, získávaly v Malině vliv a slibovaly reorganizaci po svém. A začal mezi nimi boj. Fotovolty svého konkurenta TNG Air osočila, že přetahuje zákazníky, a Malinu tak připravují o další peníze. Podle právníka fotovolty Petra Opletala jde asi o šedesát milionů korun. TNG Air obvinění odmítla a její právník naopak tvrdí, že nefér se chová jejich soupeř. Zástupci firmy fotovolty je prý i s klientem sledují a zastrašují. „Přišla esemeska o tom, že nás viděli u mě v kanceláři a že nám to spolu hezky slušelo. A že to je partička z devadesátých let a přejí mi hodně klidných dnů,“ uvedl právník TNG Air Lumír Šindelář. „Neumím se k tomu vyjádřit. Já jsem nikoho nefotil ani jsem nikomu neposílal žádné esemesky. (...) Neviděl jsem tu komunikaci, nevím, o jaké fotografie má jít,“ vyjádřil se Opletal.

„Vyhrocená situace“ Napětí, které provází úpadek Maliny, je podle všech zúčastněných mimořádné. Domluvit se na řešení podle nich tak ani nešlo. „Docházelo k podávání trestních oznámení na všechny, kteří nesouhlasili s tím, co bylo v zásadě zájmem fotovoltů, to se stalo běžným nástrojem,“ podotkl právník a zástupce předsedy věřitelského výboru Michael Škurka. „Vystupování konsorcia odpovídá reakci dlužníka, kdy my jsme přišli s nějakým návrhem řešení v době, kdy dlužník opravdu tápal. Dlužník mezitím jednal za zády s jinou společností. Víceméně značnou část našeho plánu okopíroval,“ tvrdí právník Iftech z konsorcia kolem fotovolty Dominik Fries. „Je to vyhrocená situace, kde jde o stamiliony korun. V tak velké insolvenci jsou obvykle zájmy různé a ke konfliktům dochází. Samozřejmě v tomto případě je to ještě vyhrocenější. Jednak proto, že tam je velké množství fyzických osob, a zároveň, že jsou tam nějaké konkurenční společnosti, které mají zájem o daný byznys,“ okomentoval insolvenční správce Jakub Backa.

Snaha zvrátit vyhlášení konkurzu Firma fotovolty minulý týden získala přesilu mezi zástupci věřitelů ve výboru. Majitelem je Miloslav Žáček, který je vidět na fotografii na lyžích s lobbistou Romanem Janouškem, jenž před lety ovlivňoval dění v Praze. Proslul vazbami na bývalého pražského primátora Pavla Béma. Jeho syn Jáchym Bém zase stál u zrodu Maliny, vlastnil i část akcií. Bém starší také údajně žádal spolupracovnici zesnulého expremiéra Stanislava Grosse Libuši Barkovou, aby Malinu pomohla zachránit. Podivení budí i další jméno z fotovolty – Michal Leinweber. Podle insiderů si říká „Zeus“ a pro Cyrila Regnera měl řídit německou pobočku Maliny. „Neumím se k tomu absolutně vyjádřit. Pana Leinwebera osobně neznám. Ale předpokládám, že je to v rámci běžné fluktuace mezi firmami. Vždy najdete někoho někam propojeného,“ řekl k tomu právník Opletal s tím, že Leinweber na manažerské pozici ve firmě není. Web fotovolty ale říká něco jiného. Michal Leinweber je na něm veden jako obchodní ředitel.