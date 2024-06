Radbuza ve Staňkově je stále na třetím stupni. Vydatný déšť se očekává i v pondělí

Kvůli zvednutým hladinám řek varovalo v neděli veřejnost i město Plzeň. Městská policie zavřela vstup na náplavku na Radbuze v centru. Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) zůstane uzavřena minimálně do pondělních 12:00. „Já jsem toto s odborem bezpečnosti komunikoval. Já vím, že je to lákavé, ale byť se to nezdá, tak ten tok má obrovskou sílu. Je to přece jenom živel, je potřeba k tomu takto přistupovat,“ uvedl.

V Plzni a okolí bylo zavřeno několik silnic, kde se nahromadila voda, všechny jsou ale momentálně průjezdné. Podle primátora se už situace ve městě zklidňuje. „Myslím si, že ta prognóza vypadá velmi dobře, takže věřím tomu, že v pondělí už voda opravdu kulminuje i v těch dotčených částech,“ uvedl.

Problémy na železnici

Déšť způsobil značné škody i na železnici. V neděli odpoledne zaplavil trať mezi Plzní a Starým Plzencem na trase do Strakonic. Sesunula se půda a na koleje spadl strom. Místo dálkových vlaků nadále jezdí mezi plzeňským hlavním nádražím a stanicí Nezvěstice autobusy, omezení má trvat do pondělního pozdního večera.