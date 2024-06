Jih Německa dál trápí povodně. Řezno vyhlásilo stav katastrofy

V některých částech Bádenska-Württemberska se situace přes noc podle německých médií opět zhoršila. Meteorologové navíc očekávají opět silný déšť. Podle Německé meteorologické služby může v některých oblastech během několika hodin napršet až šedesát litrů na metr čtvereční, hrozí tak další záplavy.

Řezno vyhlásilo stav katastrofy, hladina Dunaje v pondělí ráno dosáhla 5,9 metru. Ještě před týdnem hladina Dunaje na vodočtu ve městě činila 2,7 metru. Při posledních velkých povodních v červnu 2013 dosáhla hladina v Řezně 6,82 metru.

Hráz na řece Paar, která z jihu teče do Dunaje, se v okrese Pfaffenhofen protrhla hned na třech místech, uvedla mluvčí okresní správy. Obyvatelé postižených městeček Baar-Ebenhausen a Manching byli vyzváni, aby okamžitě opustili přízemí svých bytů a domů a vyšli do vyšších pater. V Baar-Ebenhausenu bylo do bezpečí dopraveno až osm set osob.