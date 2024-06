Komplikace v dopravě nebo protržené hráze. Jih Německa nadále sužují záplavy

Pro jižní části Německa meteorologové předpovídají trvalý déšť i na neděli, jeho intenzita už ale poněkud polevila. I tak by ale lidé měli počítat s tím, že přechodně se může situace znovu zhoršit. Počasí se dle předpovědi začne zlepšovat od úterka.

Nejvyšší stupeň varování před povodní platí v neděli na mnoha místech v Bavorsku. Týká se to zejména jižních přítoků Dunaje. Velká voda postupuje po této řece a přesouvá se ze Švábska do Horní Falce a Dolního Bavorska.

Mnoho bavorských okresů od pátečního večera vyhlásilo stav katastrofy, aby úřady mohly dobře koordinovat záchranné akce. Na řadě míst se řeky dostaly na úroveň stoleté vody. V Kissleggu na východě Bádenska-Württemberska napršelo za pátek 130 litrů vody na metr čtvereční, běžně tam je měsíční úhrn srážek 118 litrů na metr čtvereční.

Lidé na jihu Německa musejí počítat s rušením spojů na železnici a zpožděními. Týká se to například trati z Mnichova přes Norimberk do Berlína nebo z Mnichova do švýcarského Curychu.

Evakuace obyvatel i protržené hráze

V okolí Pfaffenhofenu v noci na neděli musely své domovy opustit stovky lidí, mezi nimi asi 140 seniorů ze dvou domů s pečovatelskou službou, protože v nich byly problémy s dodávkami proudu. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Pro ostatní evakuované zřídili nouzové ubytování v tělocvičnách.

V hornobavorském Schrobenhausenu se podle Bavorského rozhlasu pohřešuje člověk, který byl ve sklepě svého domu. Kvůli velké vodě se k němu nemohou dostat záchranáři.