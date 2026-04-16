Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru ve zbrojovce bude převezena do Česka

Američanka zadržená na Slovensku v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky bude ve čtvrtek předána do Česka. ČT to potvrdil mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac. Žena před dvěma dny s vydáním souhlasila. Krajský soud v Bratislavě ji nejprve poslal po jejím zadržením na Slovensku do předběžné vazby.
„Ano, tuto informaci Vám mohu potvrdit,“ sdělil na dotaz, zda bude ve čtvrtek do České republiky převezena, mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac. Její případně vzetí do vazby by mohl ještě ve čtvrtek projednat okresní soud v Pardubicích.
Podle mluvčí krajské prokuratury v Bratislavě Gabriely Kováčové úřad rozhodl, že evropský zatýkací rozkaz bude vůči zadržené osobě vykonán. Podle příslušného zákona takto prokuratura může postupovat v případě, že vyžádaná osoba souhlasí s vydáním.
Pět zadržených v Česku, tři v Polsku a jeden v Bulharsku
V souvislosti s požárem bylo v Česku zadrženo pět podezřelých, další tři lidé v Polsku a jeden člověk v Bulharsku. Policisté z české Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to hrozí až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding, vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.