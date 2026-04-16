Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru ve zbrojovce bude převezena do Česka


16. 4. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČT24

Američanka zadržená na Slovensku v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky bude ve čtvrtek předána do Česka. ČT to potvrdil mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac. Žena před dvěma dny s vydáním souhlasila. Krajský soud v Bratislavě ji nejprve poslal po jejím zadržením na Slovensku do předběžné vazby.

„Ano, tuto informaci Vám mohu potvrdit,“ sdělil na dotaz, zda bude ve čtvrtek do České republiky převezena, mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac. Její případně vzetí do vazby by mohl ještě ve čtvrtek projednat okresní soud v Pardubicích.

Podle mluvčí krajské prokuratury v Bratislavě Gabriely Kováčové úřad rozhodl, že evropský zatýkací rozkaz bude vůči zadržené osobě vykonán. Podle příslušného zákona takto prokuratura může postupovat v případě, že vyžádaná osoba souhlasí s vydáním.

V případu požáru ve zbrojovce obviněn další člověk, jiný zadržen v Bulharsku
Ilustrační snímek

Pět zadržených v Česku, tři v Polsku a jeden v Bulharsku

V souvislosti s požárem bylo v Česku zadrženo pět podezřelých, další tři lidé v Polsku a jeden člověk v Bulharsku. Policisté z české Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to hrozí až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding, vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Reportéři ČT zkoumali okolnosti žhářského útoku v Pardubicích
Policisté přivádějí muže v poutech k Okresnímu soudu v Pardubicích, který rozhodoval o vazbě pro obviněné v souvislosti s úmyslným zapálením haly zbrojovky, 24. března 2026

Sněmovna bude mimořádně řešit pohonné hmoty či veřejnoprávní média

04:15Aktualizovánopřed 22 mminutami
Osudová noc. Během katastrofy v Černobylu se stala spousta chyb

před 3 hhodinami
Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady

před 4 hhodinami
Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

před 5 hhodinami
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Firma AVE CZ u soudu neuspěla ve sporu o spalovnu v Rybitví, podá kasační stížnost

Firma AVE CZ neuspěla u soudu ve sporu o územní plán obce Rybitví na Pardubicku. Společnost žádala jeho zrušení a změnu tak, aby územní plán neblokoval zamýšlenou modernizaci spalovny odpadů. Proti rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích podá společnost kasační stížnost.
14. 4. 2026

Chátrající armádní areály se mění. Kasárna nahrazují školy, byty i domovy

V Benešově začala demolice bývalých Táborských kasáren z konce 19. století. Areál, který sloužil armádě více než sto let, má ustoupit výstavbě školy. Nejde o jedinou proměnu vojenského objektu – kasárna v Česku postupně mizí a nahrazují je budovy jiného účelu podle potřeb měst. Například v Pardubicích vyroste na místě bývalých kasáren škola, v Mostě domov pro lidi s duševním onemocněním a v Opavě se budovy kasáren rekonstruují na byty.
8. 4. 2026

V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka, informuje server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z Česka.
7. 4. 2026Aktualizováno7. 4. 2026

Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Firmy budující dopravní infrastrukturu jsou v nejistotě. Kvůli dopadům války na Blízkém východě dostává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od zhotovitelů napříč projekty upozornění, že současná situace je těžko předvídatelná. Stavební společnosti hlásí výrazné zdražování paliv i asfaltu. U klíčové suroviny navíc panují obavy z možného nedostatku. Podle ŘSD by to mohlo stavby prodražit i zpozdit.
6. 4. 2026

Soud poslal do vazby dalšího obviněného kvůli požáru v Pardubicích

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Důvodem jsou podle soudu obavy, aby obviněný neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestní činnost. Na síti X to oznámila policie. Nově vazebně stíhaným je cizinec, vyplynulo z vyjádření zástupců soudu a Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze. Podle soudce Karla Gobernace si obviněný nechal lhůtu pro podání stížnosti proti vzetí do vazby.
6. 4. 2026Aktualizováno6. 4. 2026

V případu požáru ve zbrojovce obviněn další člověk, jiný zadržen v Bulharsku

Kriminalisté v sobotu obvinili v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích dalšího člověka. Jeden člověk byl navíc v pátek zadržen v Bulharsku, Česko požádá o jeho vydání. Policie to v sobotu večer bez dalších podrobností uvedla na síti X.
4. 4. 2026Aktualizováno4. 4. 2026

Srážka vlaku s člověkem na Pardubicku omezila provoz na koridoru na Moravu

Na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou přerušila v pátek odpoledne provoz srážka vlaku s člověkem, který na místě zemřel. Nehoda na více než hodinu zcela zastavila provoz v úseku Pardubice hlavní nádraží – Přelouč, ve 14:10 byl obnoven po jedné ze dvou kolejí. Zhruba v 15:10 byl provoz opět bez omezení, sdělil mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Nehoda se stala krátce před 13. hodinou.
3. 4. 2026Aktualizováno3. 4. 2026
