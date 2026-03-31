Vyšetřování žhářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding pokračuje. Jde o případ žhářství, jaký Česko ještě nezažilo, a to nejen co do cíle a provedení, ale také pokud jde o nejasnosti ohledně motivu. K činu se přihlásila do té doby zcela neznámá skupina. Část podezřelých je nyní ve vazbě a policie pátrá po dalších. Někteří ze zadržených mají vazby na propalestinskou scénu a podle policie byla nejpravděpodobnějším motivem činu snaha zasáhnout výrobu zbraní pro Izrael. Firma ale spolupráci s izraelským výrobcem Elbit Systems podle své mluvčí nikdy nezahájila. Drony naopak dodává Ukrajině. Policie ani bezpečnostní experti tak nevylučují, že propalestinskou scénu mohl infiltrovat někdo jiný. Mohlo aktivisty zneužít Rusko? Odpovědi pro Reportéry ČT hledal Jan Moláček.
VideoReportéři ČT zkoumali okolnosti žhářského útoku v Pardubicích
před 46 mminutami|Zdroj: ČT24
