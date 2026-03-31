VideoReportéři ČT zkoumali okolnosti žhářského útoku v Pardubicích


Reportéři ČT: Stopy v ohni
Vyšetřování žhářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding pokračuje. Jde o případ žhářství, jaký Česko ještě nezažilo, a to nejen co do cíle a provedení, ale také pokud jde o nejasnosti ohledně motivu. K činu se přihlásila do té doby zcela neznámá skupina. Část podezřelých je nyní ve vazbě a policie pátrá po dalších. Někteří ze zadržených mají vazby na propalestinskou scénu a podle policie byla nejpravděpodobnějším motivem činu snaha zasáhnout výrobu zbraní pro Izrael. Firma ale spolupráci s izraelským výrobcem Elbit Systems podle své mluvčí nikdy nezahájila. Drony naopak dodává Ukrajině. Policie ani bezpečnostní experti tak nevylučují, že propalestinskou scénu mohl infiltrovat někdo jiný. Mohlo aktivisty zneužít Rusko? Odpovědi pro Reportéry ČT hledal Jan Moláček.

Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sešly ke společnému jednání

Vlády Česka a Slovenska mají v úterý poprvé po třech letech společné jednání. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Ministři obou zemí se v úterý sešli v 11:30 na zámku Nová Horka na Novojičínsku, po pracovním obědě je krátce před 14:00 v plánu tisková konference.
Odborníci vyzvali k větší podpoře očkování

Zástupci České lékařské společnosti J. E. Purkyně upozornili, že proočkovanost proti některým nemocem se v tuzemsku zhoršuje. Odborníci proto doporučují, aby se aktivně pracovalo na proočkovanosti a prevenci. Koaliční SPD žádá po ministerstvu zdravotnictví změny v očkovací strategii. Zásadní úpravy hlavních cílů strategie ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dlouhodobě odmítá. Nebude ale státem placená kampaň za padesát až osmdesát milionů korun, se kterou strategie počítala.
Policie zadržela podezřelého z útoku na Ruský dům, sám se přihlásil

K útoku zápalnými lahvemi na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze 6, označovanou jako Ruský dům, z minulého týdne se sám přihlásil cizinec. Policie ho zadržela, v úterý s ním budou provedeny standardní úkony trestního řízení. Zadržený uvedl, že akci plánoval a připravoval se na ni od léta 2025.
VideoReportéři ČT zmapovali nejrozsáhlejší razii v historii českého fotbalu

Český fotbal minulý týden zažil nejrozsáhlejší policejní razii kvůli sázkovým podvodům a ovlivňování utkání. Fotbalová asociace už zahájila disciplinární řízení s téměř pěti desítkami lidí a šesti kluby. Policie obvinila dvaatřicet lidí, mezi nimi hráče i fotbalové funkcionáře, z úplatkářství, praní špinavých peněz, podvodů a některé i ze zločinného spiknutí. Obvinění měli ovlivňovat zápasy podle toho, jak na ně skupina lidí, která z toho profitovala, měla vsazeno. V podvodech, označovaných jako „match fixing“, se přitom celosvětově protočí miliardy. Problematice se dlouhodobě věnují Reportéři ČT, kteří na konkrétní případy možného ovlivňování podezřelých zápasů upozorňovali opakovaně. Vinu tehdy všichni odmítali s tím, že se jedná o mediální fabulace. Nyní jsou někteří z nich mezi obviněnými. Okolnosti aktuální kauzy přiblížila Adéla Paclíková.
Loni se narodilo nejméně dětí za dobu měření. Počet obyvatel stagnuje

Loni se v Česku narodilo 77 600 dětí, nejméně v historii statistického zjišťování sahajícího do roku 1785, vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Meziročně ubylo sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo.
VideoHosté Událostí, komentářů probrali růst cen paliv

Vláda připravuje zastropování marží prodejců nafty a benzinu. Na mimořádném čtvrtečním zasedání zváží také varianty snížení spotřební daně u pohonných hmot. Po pondělním jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Řešení růstu cen paliv bylo i tématem Událostí, komentářů moderovaných Terezou Řezníčkovou. Podle poslance Miroslava Ševčíka (za SPD) „nemá cenu reagovat předčasně“. Česko podle něj nemá možnosti, jak situaci ovlivnit. Poslanec Ivan Bartoš (Piráti) si myslí, že řešením není sahat na ceny komodity ani snížení spotřební daně.
Resort usiluje o výměnu území v hamburském přístavu. Návrh zastavil Babiš

Ministerstvo dopravy chce s německým Hamburkem domluvit výměnu dvou přístavních území. Návrh na další postup ale česká vláda stále neschválila. Německé úřady s ním přitom počítaly do konce března. Přístup k moři má Česko v Hamburku už 99 let, stará nájemní smlouva skončí za dva roky.
