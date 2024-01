Objevují se pochybnosti ohledně přejezdu, kde se srazil vlak s kamionem

Výhrady k nerovnosti přejezdu měl v minulosti i dopravce, který do nedaleké firmy Bezdínek vozí zaměstnance. „Provozně jsme si vyhodnotili, že cesta je z našeho pohledu nedostatečně velká pro klasický autobus,“ míní ředitel divize osobní dopravy 3ČSAD Jakub Vyvial.

„Budou se stahovat data z vozidla a potom určitě bude zpráva. Nechceme ale předjímat, jestli tudy vůbec mohl jet, to je v šetření,“ sděluje vrchní komisař odboru služby dopravní policie Moravskoslezského kraje Petr Štencel.

Policie ve čtvrtek propustila řidiče kamionu. Nebyl z ničeho obviněn, není ani podezřelý. Policisté na něj pohlížejí jako na účastníka dopravní nehody. Není jasné, co přesně se stalo . Řidič tahače s návěsem tvrdí, že na přejezd vjel, když svítila bílá světla. Při jeho přejíždění ale uvázl a nemohl dál. Přejezd totiž není v rovině.

Hasiči ve čtvrtek pomocí navijáku oddělovali lokomotivu od vagónu u přejezdu v Dolní Lutyni. Lokomotivu strhli z kolejiště do příkopu. Trosky z ní teď bude muset specializovaná firma nejprve rozebrat na kusy a odvézt. Odklízení by mělo trvat v řádu dnů.

Hasiči odklidili trosky vlaku, který ve středu narazil do nákladního auta na Karvinsku

„Oslovili jsme Správu železnic, aby se na to podívali. Řekli, že se na to podívají a dál nemám zprávy, jak pokročili. Mezitím se stalo tohle neštěstí. Takže doufám, že se na to podívají, protože teď už víme, že ten přejezd asi není v pořádku,“ tvrdí náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka (ANO).

Přejezd byl postaven v roce 2002, před třemi lety pak prošel rekonstrukcí. „V posledních letech jsme neobdrželi žádný podnět týkající se bezpečnosti na tomto železničním přejezdu,“ uvádí mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

„V minulosti byl ten přejezd bezproblémový a doposud se tu nikdy nic nestalo,“ dodává starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek (nestr. za STAN).

Každé auto nepřejede každý přejezd

Náměstek pro provozuschopnost dráhy Správy železnic (SŽ) Karel Švejda ve večerním vysílání ČT24 řekl, že SŽ neměla žádné zprávy ani signály od řidičů o tom, že by byl tento přejezd problémový. „Podle technických norem jistě (v pořádku) je, uvidíme, k čemu dospějí vyšetřovatelé. Ale každý přejezd je postavený na něco jiného – nevím, jestli v tomto případě šlo o nadměrný náklad, ale to neznamená, že by každý přejezd dokázalo přejet každé auto nebo každý kamion,“ upozornil Švejda.

Člen prezidia Federace strojvůdců ČR David Votroubek doplnil, že na tomto konkrétním přejezdu je světelné výstražné zařízení se závorami, v tom ale podle všeho nebyl hlavní problém. „V tuhle chvíli si nedokážu představit, že by ten přejezd měl být zabezpečen lépe,“ dodal. Ale jen těžko se dá podle Votroubka očekávat, že na všech účelových komunikacích budou na kříženích s tratí místo přejezdů nadjezdy či podjezdy.

Švejda upozornil, že přejezd u Dolní Lutyně, na němž došlo k nehodě, je v současné podobě dvacet let, tehdy podle něj šlo v podstatě o cestu vedoucí „do pole“. „V posledních několika letech tam doprava výrazně narostla, což je aspekt, který přispívá k případné nehodě,“ zmínil.

Doplnil, že Správa železnic vynakládá ročně dvě miliardy korun na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. „Hlavní cíle jsou dva – dodělat závory a světelné zabezpečovací zařízení,“ přiblížil.