Mladé romské ženy brzdí na cestě ke vzdělání stereotypy i nedostatek financí


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události v regionech: Konference Důstojnost romské ženy
Zdroj: ČT24

Při cestě za vzděláním narážejí mladé romské ženy na řadu překážek – potýkají se s nedůvěrou ve vzdělávací systém, stereotypy i nedostatkem financí. O svých zkušenostech mluvily na konferenci Důstojnost romské ženy, která do Brna přilákala přes 150 účastnic z celé republiky.

O tom, že půjde na univerzitu, Daniela Kokyová nikdy nepochybovala. I když její rodiče ukončili školní docházku s výučním listem, pro dceru chtěli víc. Jak sama říká, měla štěstí, které mnozí Romové nemají.
„Je tam velká nedůvěra ve vzdělávací systém a možná pořád přetrvává i to, že raději půjdou pracovat, aby měli hned peníze. Vzdělání je investice do budoucna, která se vyplatí až později,“ popsala.

Měla velký vzor ve svých starších bratrech. „Byli o krok napřed než já. Když jsem byla na základce, oni už byli na střední a tak dále. Tu cestičku mi tak pomáhali vyšlapat,“ řekla. „Měla jsem i velké štěstí v tom, že mi ta škola šla přirozeně,“ dodala.

Stipendijní program

Kromě podpory rodiny jí při studiu pomohl také stipendijní program Nadace Albatros určený pro romské vysokoškoláky. „Pomohl mi s výdaji spojenými se studiem. Mohla jsem se lépe připravovat a plně se soustředit na školu,“ uvedla Kokyová.

Stipendijní program ročně podpoří zhruba desítku romských studentů. „Když zájemci uspěji a vstoupí do stipendijního programu, mají možnost získat finanční podporu na studium, což je základní podmínka pro to, aby člověk mohl studovat na vysoké škole. Pak mají k dispozici vzdělávání v oblasti jazyků, mentoring z řad profesionálů, ať už firemních, nebo lidí, kteří pracují na zajímavých postech ve státní správě,“ popsala ředitelka Nadace Albatros Jindra Marešová.

10 minut
Rozhovor s Danielou Kokyovou
Zdroj: ČT24

Více než osmdesát procent z nich přitom dosáhne vyššího vzdělání než jejich rodiče. „To je zcela zásadní nejen pro jejich osobní rozvoj, ale i pro to, že prošlapávají cestu ostatním a ukazují svým vrstevníkům, že je to možné a normální,“ vysvětlila Marešová.

Daniela Kokyová míní, že se obecně situace zlepšuje. Romové, vysokoškoláci, kteří jsou úspěšní, jsou příkladem dalším, kteří vidí, že vyplatí jít studovat a že se investice do vzdělání vyplatí.

Segregace ve školách trvá. Odpovědnost mají obce, potřebují ale podporu státu
Romští žáci ve škole

„Tatínek nás huboval, že se učíme“

Na konferenci studentky své zkušenosti předávaly dál. Romské ženy se totiž kromě předsudků zvenčí často potýkají i se stereotypy uvnitř vlastní komunity. „Náš tatínek, když nás viděl učit se, huboval nás za to. Vzdělání pro něj nebylo prioritou,“ popsala spisovatelka Iveta Kokyová. Ke vzdělání tak neměla skoro žádnou motivaci ani podporu ze strany rodiny. „Na základní škole jsem téměř propadala, až v dospělosti, když mi bylo 36 roků, jsem si dodělávala středoškolské vzdělání,“ popsala. V současné době studuje magisterské studiu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.

„Romská žena má specifické postavení v komunitě, která je silně patriarchální. Romky se často musí vypořádat s tím, jestli vůbec mohou studovat v rámci své rodiny,“ upozornila vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.

Daniela Kokyová je proto vděčná, že její rodiče ji v touze po vzdělání podporovali – a ráda by tuto hodnotu předala i svým dětem. „Určitě bych chtěla, aby vystudovaly. Pokud ale budou mít nějakou lepší vizi, například věnovat se řemeslům, která jsou dnes také žádaná, tak jim nebudu bránit. Nebudu lpět na tom, že musí mít nějaký diplom. Ale chtěla bych je vést ke studiu,“ uzavřela.

Stereotypy sráží matematický um dívek už v první třídě
Ilustrační grafika

Výběr redakce

Izrael převzal od Hamásu další tělo rukojmí

Izrael převzal od Hamásu další tělo rukojmí

00:44Aktualizovánopřed 9 mminutami
Trump nařídil propuštění republikánského kongresmana odsouzeného za podvod

Trump nařídil propuštění republikánského kongresmana odsouzeného za podvod

03:18Aktualizovánopřed 31 mminutami
Lékaři letos zachytili nejvíc případů borreliózy od roku 1986

Lékaři letos zachytili nejvíc případů borreliózy od roku 1986

07:09Aktualizovánopřed 33 mminutami
O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem

O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem

včeraAktualizovánopřed 35 mminutami
Nocleženka pro lidi bez domova se chystá na desátou zimu

Nocleženka pro lidi bez domova se chystá na desátou zimu

před 1 hhodinou
Armáda USA podnikla v Karibiku úder proti ponorce spojované s drogami

Armáda USA podnikla v Karibiku úder proti ponorce spojované s drogami

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Trumpův exporadce Bolton odmítl obvinění z nakládání s tajnými informacemi

Trumpův exporadce Bolton odmítl obvinění z nakládání s tajnými informacemi

16. 10. 2025Aktualizovánopřed 14 hhodinami
Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Mladé romské ženy brzdí na cestě ke vzdělání stereotypy i nedostatek financí

Při cestě za vzděláním narážejí mladé romské ženy na řadu překážek – potýkají se s nedůvěrou ve vzdělávací systém, stereotypy i nedostatkem financí. O svých zkušenostech mluvily na konferenci Důstojnost romské ženy, která do Brna přilákala přes 150 účastnic z celé republiky.
před 15 mminutami

Odpad z dávné těžby uhlí na Trutnovsku stéká na soukromé parcely

Majitel rybníka v Radvanicích na Trutnovsku se domáhá toho, aby Lesy ČR uklidily odpad po těžbě černého uhlí, která skončila před třiceti lety. Ten totiž stéká z porostů na soukromé parcely. „Potok to vše táhne ke mně, rybník zmizel,“ stěžuje si majitel Petr Kubíček. Lesy ČR to odmítají. „Nemyslíme si, že by se lokalita dala charakterizovat jako skládka odpadu,“ řekl mluvčí podniku Přemysl Šrámek. Majitel rybníka se tak chce obrátit na inspektory životního prostředí, aby stav prozkoumali.
před 11 hhodinami

Jihovýchodní obchvat Jihlavy je hotový. Důležitý bude i pro Dukovany

Kraj zprovoznil druhou část jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Vybudování 3,5 kilometru dlouhé silnice druhé třídy stálo skoro 300 milionů korun bez DPH. Protože je v trase pro přepravu těžkých dílů pro nové bloky Dukovan, dává na ni peníze stát. Celý jihovýchodní obchvat krajského města je tak dlouhý šest kilometrů, propojil výpadové silnice na Znojmo, Třebíč a na Žďársko, kudy se jezdí i k dálnici D1. Po první části obchvatu jezdí auta od loňského podzimu.
před 11 hhodinami

Stoletý autor Nuselského mostu Jan Vítek se dočkal ocenění

Inženýrská komora letos poprové ocenila tři osobnosti, které se zasloužily o rozvoj profese. Mezi nimi Jana Vítka, autora Nuselského mostu, který před měsícem oslavil sté narozeniny. „Měl jsem zájem, aby most nerušil pěkné údolí,“ sdělil ČT24 muž, který se prý sám považuje hlavně za vývojáře.
před 12 hhodinami

„Byl otec pro nás všechny.“ Na Wintona vzpomínají v Brně jím zachráněné děti

Nick Winton, syn Nicholase Wintona, a dvě z dětí, sestry, které jeho otec v roce 1939 zachránil z okupovaného Československa před transportem do koncentračních táborů, přijeli do Brna. Zúčastní se premiéry muzikálu Winton, který nastudovalo Městské divadlo Brno. Dorazí i desítky potomků a příbuzných dalších dětí, které Winton zachránil. Byl jako otec pro všechny, shodly se sestry.
před 14 hhodinami

Soud odmítl další Ludvíkovu žádost o propuštění z vazby

Někdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík, který je obviněný v kauze braní úplatků od nemocničních dodavatelů, dál zůstává ve vazbě. Obvodní soud pro Prahu 5 počátkem října zamítl jeho další žádost o propuštění, důvodem byla obava, že by mohl utéct. Serveru iROZHLAS.cz to sdělila Ludvíkova obhájkyně Simona Kadlecová. Proti rozhodnutí podala s klientem stížnost k pražskému městskému soudu. Ten o ní zatím nerozhodl.
před 20 hhodinami

Z dvojnásobné vraždy ve Smržovce je podezřelý 81letý muž

Ze čtvrteční vraždy dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku je podezřelý jednaosmdesátiletý muž, informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. S oběťmi se senior znal, podle sousedů šlo o rodinné příslušníky. Zbraň, kterou střílel, držel podle policie nelegálně. Sám skončil s těžkým zraněním v nemocnici.
před 20 hhodinami

Plošné očkování na žloutenku A je na místě, situace se nelepší, upozorňuje lékař

Pozvolný rozjezd epidemie žloutenky pozorujeme již od začátku roku, podotkl přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hynek Bartoš. Zatím se podle něj nedá říci, že by epidemie zpomalovala, a odhad dalšího vývoje není příznivý. „Nemáme žádné signály, že by ke zlepšení situace docházelo. Bohužel ani neprobíhá plošné očkování, což by podle mě bylo – zejména v Praze – na místě. Aby očkování bylo plošné a státem hrazené,“ podotkl.
před 20 hhodinami
Načítání...