Hlavní tah z Plzně na jih Čech je opravený. Včetně „křižovatky smrti“

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pátek zprovoznilo frekventovanou silnici I/20 před Nepomukem, hlavní tah z Plzně přes Písek do Českých Budějovic. Rozšířilo křižovatku se silnicí třetí třídy, vybudovalo pozvolnější oblouk a ve směru od Plzně levý odbočovací pruh na obec Klášter. Odstranilo tak místo častých vážných nehod, řekl ředitel plzeňské ŘSD Miroslav Blabol. Úprava více než půlkilometrového úseku stála 33 milionů, do první opravy má vydržet deset let.

„Jde o velmi významnou stavbu. Zvětšili jsme směrový a výškový oblouk komunikace a dále, což je velice důležité, doplnili pruh pro bezpečnější odbočení,“ přiblížil Blabol. Vozidla jedoucí od Plzně na Klášter, zámek Zelená Hora, ale také na Nepomuk mají samostatný pruh. Dříve musela auta, která chtěla odbočit, na hlavní silnici zastavit a často se stávalo, že řidiči jedoucí za nimi, kteří neviděli za zatáčku, do nich narazili. Oblouk navíc vynášel do protisměru. Loni v únoru na místě například zemřel šofér, když se jeho vůz čelně srazil s autobusem.

„Jsme za to (zprovoznění) rádi, a to nejenom místní, ale všichni, kteří tudy projíždějí. Tato křižovatka měla nálepku křižovatky smrti, a tak doufám, že už se tu nic podobného dít nebude,“ řekl starosta Nepomuku Vladimír Vokurka (za ANO). Problémy na místě potvrzuje i osud pomníčku nepomuckého pátera, který řidiči pravidelně demolovali a město ho mnohokrát muselo restaurovat a vracet na původní místo.

„Právě dnes (v pátek) jsme tady s měsíčním předstihem ukončili zásadní práce, které výrazně omezovaly a komplikovaly provoz. Řidiči už tak nemusí jezdit po nepříjemné a dlouhé objízdné trase,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Pro nákladní vozy vedla z Plzně do Přeštic a odtud do Nepomuku. Osobní vozy musely po I/20 do Zhůře a odtud až do Nepomuku po objížďce.

Podmáčení a velké dutiny

ŘSD dále postavilo na pravé straně vozovky ve směru od Plzně opěrné stěny pod svahem. Úpravy úseku začaly v dubnu za částečné uzavírky. Při červnových přívalových deštích se ale terén na místě silně podmáčel a pod silnicí stavbaři odhalili velké dutiny. Voda se tam stahovala dlouhodobě a byly tak problémy s podložím. ŘSD pak 23. července rozhodlo, že už tudy nebude dopravu pouštět. Po silnici přitom běžně projede asi 14 tisíc vozidel denně.

„Stavba se o deset procent prodražila, protože jsme se tu potýkali s problémy s podzemní vodou,“ upřesnil Blabol. Kvůli podmáčení cesty muselo ŘSD vybudovat nové konstrukční vrstvy včetně podloží až do hloubky 2,5 metru.

Začátkem června tam na stavbě zavalila dělníka ve výkopu zemina. Byl uvězněný v třímetrové hloubce. Záchranářům trvalo zhruba půl hodiny, než se k němu dostali. Utrpěl rozsáhlá zranění, kterým na místě podlehl.